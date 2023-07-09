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        ABD'de 2019'daki silahlı saldırının failine 90 kez müebbet hapis cezası verildi

        ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde 2019'da Latin kökenlileri hedef alarak 23 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Patrick Crusius, 90 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 11:53
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        ABD'nin Teksas eyaletinde 2019'da bir mağazada Latin kökenlileri hedef alarak silahlı saldırı düzenleyen ve 23 kişiyi öldüren sanık, 90 kez müebbet hapis cezası aldı.

         

         

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        Teksas'a bağlı El Paso kentinde 2019'da Latin halkları hedef alarak silahlı saldırı düzenleyen Patrick Crusius isimli zanlının cezası belli oldu.

         

         

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        Federal Yargıç David Guaderrama, iki gün süren yargılama sürecinin ardından Crusius'u 90 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

         

         

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        24 yaşındaki zanlı, şubat ayında hakkındaki "nefret" ve "silahlı saldırı" suçlamalarını kabul etmişti.

         

         

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        Teksas eyaletinde yürütülen ayrı bir davada da idam istemiyle yargılanan Crisus, burada hakkındaki "birinci derecede cinayet" suçlamasını reddetmişti.

         

         

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        ABD'nin Texas eyaletine bağlı El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında 2019'da düzenlenen silahlı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

        #Teksas
        #ABD
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