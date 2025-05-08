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        Haberler Dünya ABD'de 50 yaş altı kişilerde kanser arttı | Dış Haberler

        Araştırmaya göre ABD'de 50 yaş altı kişilerde görülen kanser vakaları arttı

        Araştırmacılar, ABD'de 50 yaş altındaki kişilerde görülen kanser vakalarında artış tespit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 23:04 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:04
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        ABD'de 50 yaş altı kişilerde kanser arttı
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        Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma kapsamında bilim insanları, 2010-2019 yıllarında 15-49 yaş aralığındaki kişilerde teşhis edilen 2 milyondan fazla kanser vakasına ait verileri inceledi.

        2019'daki kanser oranlarının 2010'daki oranlara göre artışını inceleyen araştırmacılar, öngörülen orana kıyasla meme kanserinde yaklaşık 4 bin 800, kolorektal kanserde yaklaşık 2 bin ve rahim kanserinde yaklaşık 1200 ek vaka kaydedildiğini tespit etti.

        Kadınlar arasında en yaygın erken başlangıçlı kanser türlerinin melanom, meme ve tiroid kanseri olduğunu tespit eden araştırmacılar, erkeklerde en sık rastlanan türlerin ise melanom, kolorektal ve testis kanseri olduğunu kaydetti.

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        Araştırmacılar, erken yaşta teşhis edilen kanserlerin yaklaşık yüzde 63'ünün kadınlarda görüldüğünü ve artış tespit edilen kanser türlerinin başında meme ve rahim kanserinin yer aldığını belirtti.

        Görülme oranı artan 14 kanser türünden testis, rahim, kolorektal ve kemik-eklem kanserlerine yakalan kişilerin ölüm oranlarında artış görüldüğünü bildiren araştırmacılar, bu oranın kanser teşhisi konulan genç yetişkin yaş grubundaki kişilerde artmadığını kaydetti.

        Araştırmacılar, elde edilen bulguların erken başlangıçlı kanserlerin önlenmesi ve taranması konusunda önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

        Ulusal Kanser Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan, çalışmanın başyazarı Meredith Shiels, "Hangi kanserlerin genç yaş gruplarında arttığını ve bu artışların daha ileri yaş gruplarında da görülüp görülmediğini anlamak, artışın nedenlerini araştıracak gelecekteki çalışmaları yönlendirecektir." ifadelerini kullandı.

        Vaka sayılarında artış gözlemlenen kanser türlerinden bazılarının aşırı vücut ağırlığıyla ilişkili olduğuna dikkati çeken Shiels, "Bu nedenle önde gelen hipotezlerden biri, obezite oranlarının artması." dedi.

        Araştırma, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'nin "Cancer Discovery" adlı dergisinde yayımlandı.

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