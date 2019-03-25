Escondido polisinden yüzbaşı Chris Lick, gece kundaklandığı sanılan caminin otoparkında, bu ay Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırılarına işaret eden bir not bulunduğunu belirtti.

Lick, notun içeriğine ilişkin bilgi paylaşmazken, olay yerinde inceleme başlatıldığını bildirdi.

San Diego şehrine 48 kilometre uzaklıktaki camide çıkan yangının, kasten çıkarıldığı ya da nefret suçu olma ihtimaline karşı araştırıldığını kaydeden Lick, "Eğer bu bir kundaklama ise muhtemelen aynı zamanda bir nefret suçudur." dedi.

Escondido İslam Merkezi üyelerinin itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden önce ufak çaplı alevleri söndürmeyi başardığını aktaran Lick, yangının çıktığı esnada içeride 7 kişi olduğunu bildirdi.

Kimsenin yara almadığını söyleyen Lick, yangının binanın dış cephesinde küçük hasarlara neden olduğunu ifade etti.

Lick, vatandaşlara, bilhassa bir ibadethane çevresinde şüpheli bir durum görmeleri halinde polisi aramaları çağrısında bulundu.

Polisin henüz olayla ilgili şüphelendiği kimse olmadığı da kaydedildi.