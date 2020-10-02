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ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Demokrat rakibi Joe Biden'ın koronavirüs test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Joe Biden, " Eşim Jill ve benim test sonucumuzun negatif çıktığını duyurmak mutluluk duyuyorum. Herkese mesajları ve endişeleri için teşekkür ederim. Umarım bu durum bize şunların hatırlatıcısı olmuştur: maske takın, sosyal mesafeye dikkat edin, ellerinizi yıkayın" ifadelerini kullandı.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

BİDEN'DAN TRUMP'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Başkan Trump ve First Lady Melania Trump'ın koronavirüse yakalandıklarını açıklamalarının ardından, Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadıkları merak konusu olmuştu. Biden önceki açıklamalarında test yaptırdığını ve sonucunu beklediğini duyurmuştu.

Öte yandan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Biden, Trump ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletmiş, "Jill ve ben Başkan Trump ve eşi Melania Trump için geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Başkan ve ailesinin sağlığı için dua etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.