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ABD'de Florence alarmı: Savaş gemileri ve uçakları bölgeden uzaklaştırıldı!

Sonbahar mevsimi ile birlikte kasırga sezonuna giren ABD'yi bu hafta içinde saatteki hızı 220 kilometreye yaklaşan ve yoğun yağışlara yol açan Florence kasırgasının vurması bekleniyor. Halk sahilleri terk ederken, savaş gemileri ve uçakları da başka bölgelerdeki üslere taşındı

12.09.2018 - 14:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'yi bu hafta içinde saatteki hızı 220 kilometreye yaklaşan ve yoğun yağışlara yol açan Florence kasırgasının vurması bekleniyor. Kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina, başkent Washington DC, Virginia eyaletlerinde 'acil durum' ilan edilirken, yaklaşık 1 milyon kişinin zorunlu tahliyesi gerçekleşecek.

Ülkenin Güneydoğu ve Doğu bölgesinde büyük bir yıkıma yol açabileceği öngörülen Florence kasırgası nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi zorunlu tahliye ile karşı karşıya kalırken, Güney Carolina, Kuzey Carolina, başkent Washington DC, Virginia eyaletlerinde 'acil durum' ilan edildi. Özellikle Güneydoğu kıyılarında bulunan eyaletlerde yıkıcı bir darbe yaratması beklenen ve bir saat içinde kategori 2'den kategori 4'e yükselen Florence kasırgasının kıyılara yaklaştıkça daha da yoğunlaşarak etkisini artırması bekleniyor.

Salı sabahından itibaren hızı saatte 220 kilometreyi bulan kasırganın getirdiği yoğun yağış nedeniyle nehirleri, ırmakları ve kanalları taşırarak büyük sellere yol açabileceği öngörülüyor. Halihazırda yoğun yağış almış olan Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde, toprağın yoğun yağmur sularını emebilecek yapıda olmadığı, bunun da sel olasılığını güçlendirdiği belirtiliyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, 4'üncü kategorideki kasırganın ağaçları kökünden sökebileceğini, elektrik direklerini devirip kabloların kopmasına yol açabileceğini, evlerin çatılarını uçurabileceğini belirtiyor.

Meteorolji uzmanları ve Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Florence kasırgasının bu eyaletlere Perşembe'yi Cuma gününe bağlayan gece ulaşması bekleniyor.

HALK SAHİLLERİ TERK EDİYOR

Florence kasırgası saatte 140 kilometre hızla eserek ABD’nin Carolina sahillerine yaklaşırken, 4 gün sürebilecek yağmurları da beraberinde getirmesi bekleniyor. Carolina sahillerinde yaşayan halk kasırgadan kaçmaya çalışırken, doğu sahilinde yaşayan 5,4 milyondan fazla bölge sakini kasırgaya karşı uyarılmalarına rağmen evlerinde kalmayı planlıyor.

Sahilde yaşayan çok sayıda insan dün otobüslerle Carolina’nın iç kesimlerine taşındı. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper herkesi bölgeyi terk etmesi için ikna etmeye çağırdı. Cooper, "Kasırgadan meydana gelecek rüzgar ve dalgalar şimdiye kadar hiç görmediğiniz kadar kötü bir etkiye sahip olabilir. Daha önce başka fırtınaları atlatmış olsanız bile, bu fırtına çok farklı. Bu fırtınayı atlatabileceğinizi düşünerek hayatınızı riske atmayın" dedi.

TRUMP: HAZIRLIKLI VE GÜVENDE OLUN

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "Florence'in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia'yı doğrudan vuracağı söylendi. Lütfen hazırlıklı ve güvende olun." demişti.

SAVAŞ UÇAKLARI VE GEMİLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

ABD Donanması, bu hafta sonu Hampton Roads bölgesinden gemilerin limandan ayrılmaları için hazırlık yapıldığını açıklandı. ABD Donanma Kuvvetleri Komutanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, fırtınanın gemilere vereceği hasarını önlemek için bir iki gün içerisinde tahliye işlemlerinin yapılacağı, bazı üslerdeki savaş uçaklarının da başka üslere kaydırılacağı belirtildi.

TÜRK VATANDAŞLARI DA UYARILDI

T.C. Miami Başkonsolosluğu da bir açıklama yayınlayarak bölgede yaşayan Türk vatandaşlarını yerel yöneticilerin çağrılarını dikkate almaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Halen Tropik Fırtına kategorisinde olan Florence’ın önümüzdeki haftanın ortasında 3-4 şiddetinde kasırgaya dönüşerek ABD’nin doğu kıyısında karayla temas etmesi beklenmektedir. Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde yerel idareler Acil Durum ilan etmiş bulunmakta. Bölgedeki vatandaşlarımız kasırga hazırlıklarını ivedilikle tamamlamalı ve yerel idarelerin duyurularını takip etmeli" denildi.

 

 

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