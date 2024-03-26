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        Haberler Dünya ABD'de gemi köprüye çarptı: Üzerinde araçların bulunduğu köprü yıkıldı!

        ABD'de gemi köprüye çarptı: Üzerinde araçların bulunduğu köprü yıkıldı!

        ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisi, Francis Scott Key köprüsüne çarptı. Köprü, gemi çarpması sonucu yıkılırken, köprünün üzerinde araçların da olduğu görüldü. Yetkililer, en az 7 kişiyi kurtarmaya çalıştıklarını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 26.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:11
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        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
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        ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisi Francis Scott Key köprüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü yıkıldı.

        Geminin köprüye çarpması sonucu 3 km uzunluğundaki Francis Scott Key köprüsünün çöktüğü görüldü. Yetkililer kaza sonrası 7 kişiyi kurtarmaya çalıştıklarını bildirdi.

        New York Times, köprüdeki hasarın boyutunu henüz belirlenemediğini bildirdi.

        Maryland yetkililer, "I-695'te olay nedeniyle tüm şeritler her iki yönde de kapatıldı." açıklamasında bulundu.

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        Baltimore polisi ve şehrin itfaiye teşkilatı henüz açıklama yapmadı.

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        #ABD
        #Baltimore
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