ABD'de gemi köprüye çarptı: Üzerinde araçların bulunduğu köprü yıkıldı!
ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisi, Francis Scott Key köprüsüne çarptı. Köprü, gemi çarpması sonucu yıkılırken, köprünün üzerinde araçların da olduğu görüldü. Yetkililer, en az 7 kişiyi kurtarmaya çalıştıklarını bildirdi
ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisi Francis Scott Key köprüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü yıkıldı.
Geminin köprüye çarpması sonucu 3 km uzunluğundaki Francis Scott Key köprüsünün çöktüğü görüldü. Yetkililer kaza sonrası 7 kişiyi kurtarmaya çalıştıklarını bildirdi.
New York Times, köprüdeki hasarın boyutunu henüz belirlenemediğini bildirdi.
Maryland yetkililer, "I-695'te olay nedeniyle tüm şeritler her iki yönde de kapatıldı." açıklamasında bulundu.
Baltimore polisi ve şehrin itfaiye teşkilatı henüz açıklama yapmadı.