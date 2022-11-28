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ABD'de küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Maryland eyaletinde, küçük uçak yüksek gerilim hattına çarptı, kaza sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı

ABD'de küçük uçak yüksek gerilim hattına çarptı
ABD'de küçük uçak yüksek gerilim hattına çarptı
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AA / HABERTURK.COM

ABD'nin Maryland eyaletinde, küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişiye elektrik verilemediği bildirildi.

Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.

Piringer, uçaktaki üç kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı.

Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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