ABD'de müslüman öğrencilerin yüzde 49'u ayrımcılığa uğruyor

ABD’nin California eyaletindeki yaklaşık 87 üniversite ve yüksek öğrenim kurumunda bulunan Müslüman öğrencilerin yüzde 49'unun taciz ve ayrımcılığa uğradığı ortaya çıktı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi California Şubesi (CAIR-CA) tarafından yayınlanan "2024 Kampüslerde Durum Raporu" başlıklı çalışmada, eyaletteki üniversitelerde İslamofobik olaylar incelendi.

YÜKSEK DÜZEYDE AYRIMCILIK VE TACİZ Raporda, 2023-2024 akademik yılı için ankete katılan 720 Müslüman üniversite öğrencisinin yüzde 49’unun "yüksek düzeyde ayrımcılık ve tacizle karşı karşıya kaldığı" belirtildi. Rapora göre, Müslüman öğrencilerin yüzde 37'si, dini kimlikleri nedeniyle profesörler veya eğitmenler tarafından, yüzde 53'ü ise okuldaki diğer öğrenciler tarafından hedef alındıklarını hissettiklerini ifade etti.

REKLAM Ankete katılanların yüzde 92'si, 7 Ekim 2023'ten sonra taciz ve ayrımcılığa maruz kaldığını bildirirken, yüzde 65’i bu konuda okullarının herhangi bir açıklama yapmadığını ve düzenlemeler sağlamadığını aktardı. Ayrımcılıkla karşılaşan öğrencilerin yüzde 47'si okul yönetimine endişelerini dile getirmekten çekindiklerini belirtirken, yüzde 36'sı kampüste siyasi görüşlerini ifade etmekten rahatsız olduğunu söyledi.