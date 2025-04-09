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        ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü

        ABD'nin Virginia eyaletinin kuzeydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 04:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 04:26
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        ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
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        Spotsylvania bölgesinde Şerif Ofisi Sözcüsü Elizabeth Scott'ın açıklamasına göre, yerel saatle 17.30'da silahlı saldırı ihbarı yapıldı.

        Ulusal basındaki haberlere göre, olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edilirken, saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve halka bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre; suç mahalline çok sayıda müfettişin görevlendirildiği ve şüphelilerin arandığı belirtildi.

        Spotsylvania, ABD'nin başkenti Washington'un yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.

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        #son dakika haberle
        #ABD
        #Virginha
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