ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
ABD'nin Virginia eyaletinin kuzeydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Spotsylvania bölgesinde Şerif Ofisi Sözcüsü Elizabeth Scott'ın açıklamasına göre, yerel saatle 17.30'da silahlı saldırı ihbarı yapıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edilirken, saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve halka bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldığı bildirildi.
AA'nın haberine göre; suç mahalline çok sayıda müfettişin görevlendirildiği ve şüphelilerin arandığı belirtildi.
Spotsylvania, ABD'nin başkenti Washington'un yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.