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        Haberler Dünya ABD'de tacizci doktorun mağdurlarına milyonlarca dolar tazminat

        ABD'de tacizci doktorun mağdurlarına milyonlarca dolar tazminat

        ABD Adalet Bakanlığı, Olimpiyat Cimnastik Takımı ile Michigan Eyalet Üniversitesinin eski doktoru Larry Nassar'ın taciz ettiği mağdurlara, 138 milyon doları aşkın tazminat ödeyeceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 00:44 Güncelleme: 24.04.2024 - 00:44
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        Tacizci doktorun mağdurlarına tazminat
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        ABD Adalet Bakanlığı, Olimpiyat Cimnastik Takımı ile Michigan Eyalet Üniversitesinin eski doktoru Larry Nassar'ın taciz ettiği mağdurlara, 138 milyon doları aşkın tazminat ödeyeceğini duyurdu.

        ABD Adalet Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Nassar'ın kurbanlarına 138,7 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini ve hüküm giymiş çocuk tacizcisinin daha erken adalete teslim edebilecek ve düzinelerce istismarı önleyebilecek soruşturmadaki başarısızlıkla ilgili yasal iddiaların çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

        Bakanlık, söz konusu anlaşma ile cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Nassar'ın, olimpiyatlar dahil, uluslararası spor etkinliklerinde, çalıştığı üniversitede on yılı aşkın süren mağduriyetleriyle ilgili son davayı da sonuçlandırdı.

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        Başsavcı Vekili Benjamin C. Mizer, yaptığı açıklamada, "Bu iddiaların baştan ciddiye alınması gerekirdi." dedi.

        Adalet Bakanlığının kararlaştırdığı rakamla birlikte, 2018'de Michigan eyaletinin 500 milyon dolar ve 2021'de ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi'nin 380 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği taciz davalarında yüzlerce mağdura ödenecek miktar, son karar ile birlikte 1 milyar doların üzerin çıktı.

        Adalet Bakanlığı geçen yıl konuyla ilgili raporunda, cimnastikçilerin Temmuz 2015'te yaptığı ilk şikayetleri ciddiye almayan FBI'ın hatalı bir soruşturma yürüttüğünü ve bu tarihten sonra yaşanan tacizlerin önünü açtığını belirtmişti.

        NE OLMUŞTU?

        ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı ve Michigan Eyalet Üniversitesinin eski doktoru Larry Nassar aleyhinde, ilk defa 2015'te cinsel istismar şikayetleri başlasa da Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturmasının başlaması aylar sürmüş ve tacizci doktor ancak Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

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        Nassar, 2018'de cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezası alırken aynı yıl, Michigan Devlet Üniversitesinde tacize uğrayan 300'den fazla kadın ve kız çocuğunun açtığı dava sonucu üniversite, davacılara 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı.

        14 Aralık 2021'de Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan yüzlerce kadın, 5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından ABD Cimnastik Federasyonu ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaşmıştı.

        FBI Direktörü Christopher Wray, Nassar'ın yargılanmasındaki gecikmeler ve bunun yol açtığı mağduriyet için "derin üzüntü içinde olduğunu" açıklamıştı.

        Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan çok sayıda sporcu, 8 Haziran 2022'de gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle FBI'dan milyonlarca dolar tazminat talep etmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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