ABD'de Teksas krizi sürüyor!

Meksika-Texas sınırını teşkil eden Rio Grande nehrinin sığ bölgelerinden yürüyerek geçen bir grup düzensiz göçmen, dikenli tellere ve sınır devriyelerine rağmen ABD topraklarına geçmeyi başardı.

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Düzensiz göçmenlerin ABD’ye geçmek için en çok tercih ettiği Eagle Pass sınır kapısının Meksika kanadında ise araçlarla bazı düzensiz göçmenlerin nehir kenarına bırakıldığı görüldü.