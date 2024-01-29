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        Haberler Dünya ABD'de Teksas krizi sürüyor!

        ABD'de Teksas krizi sürüyor!

        ABD hükümetiyle Teksas eyaleti arasında sınır güvenliğiyle ilgili yetki anlaşmazlığı sürerken, Teksas eyaleti Meksika sınırına çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor. Düzensiz göçmenler, iki ülke arasında sınırı oluşturan Rio Grande Nehri üzerinden gelerek Teksas'ın Eagle Pass kenti yakınındaki sınıra sıfır noktasında çekilen dikenli tellere rağmen sınırı geçmeye çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 08:43 Güncelleme: 29.01.2024 - 08:43
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        ABD'nin Texas eyaletinde alınan sıkı güvenlik tedbirleri, Meksika tarafından gelen düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesini engelleyemedi.

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        Meksika-Texas sınırını teşkil eden Rio Grande nehrinin sığ bölgelerinden yürüyerek geçen bir grup düzensiz göçmen, dikenli tellere ve sınır devriyelerine rağmen ABD topraklarına geçmeyi başardı.

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        Düzensiz göçmenlerin ABD’ye geçmek için en çok tercih ettiği Eagle Pass sınır kapısının Meksika kanadında ise araçlarla bazı düzensiz göçmenlerin nehir kenarına bırakıldığı görüldü.

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        Teksas tarafında da ulusal muhafızların güçlendirdiği tel örgülere ek olarak, sınır polisi Eagle Pass'tan komşu kentlere kadar kilometrelerce uzanan bir hattaki kontrol noktalarına nöbet tutarken, gün boyu helikopterlerle devriye turları yapıldı.

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        TEKSAS VALİSİ İLE BIDEN HÜKÜMETİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK

        Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

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        Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

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        Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

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        Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #Teksas
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