ABD'de Teksas krizi! Teksas Ulusal Muhafız askerleri Shelby Park'ta bekliyor
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için hazırlıklar başlarken, ülkenin güney sınırının güvenliğine ilişkin tartışmalar büyüdü. Teksas Valisi Greg Abbott, Yüksek Mahkemenin son kararının aksine sınıra yeni dikenli teller çekeceğini duyurmasıyla tansiyon yükselmişti, bunun ardından Teksas Ulusal Muhafız askerlerinin Shelby Park'ta beklediği görüldü
ABD'nin güney sınırına ilişkin Başkan Joe Biden yönetimi ile Teksas eyaleti arasındaki anlaşmazlık büyürken, Yüksek Mahkemenin son kararının aksine sınıra yeni dikenli teller çekeceğini duyuran Teksas Valisi Greg Abbott'a, 25 Cumhuriyetçi eyaletten ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi.
Teksas Ulusal Muhafız askerleri, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ve çok sayıda düzensiz göçmenin geçtiği Rio Grande nehrinin tekne rampasının etrafında güvenlik önlemleri aldı.
Yüksek Mahkemenin sınırın belli bölgelerine Teksas eyalet yetkililerince yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması yönündeki kararını kabul etmeyen Vali Abbott, eyaletindeki ulusal muhafızların böyle bir işlem yapmayacağını, hatta "sınırı korumak" için yeni dikenli teller koyacaklarını deklare etti.
Abbott, sınır güvenliği konusunda federal yönetimi suçlayarak, Biden yönetiminin düzensiz göçmenleri önlemek için hiçbir şey yapmadığını savundu.
25 EYALETTEN DESTEK
Abbott'ın destek çağrısına kısa sürede yanıt veren 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri, ortak bir bildiriye imza atarak güney sınırının korunması konusunda Teksas'a her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
TRUMP'TAN DA DESTEK GELDİ
Teksas'a bir destek de halen Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan aday adayı konumundaki, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, tüm eyaletlere çağrı yaparak ulusal muhafızlarını Teksas'a göndermeleri ve ABD'nin güney sınırını yasa dışı göçmenlerden korumaları gerektiğini belirtti.