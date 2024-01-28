ABD'de Teksas krizi! Teksas Ulusal Muhafız askerleri Shelby Park'ta bekliyor

4 Şurada Paylaş! Abbott, sınır güvenliği konusunda federal yönetimi suçlayarak, Biden yönetiminin düzensiz göçmenleri önlemek için hiçbir şey yapmadığını savundu.

5 Şurada Paylaş! 25 EYALETTEN DESTEK Abbott'ın destek çağrısına kısa sürede yanıt veren 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri, ortak bir bildiriye imza atarak güney sınırının korunması konusunda Teksas'a her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.