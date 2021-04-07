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ABD'de tüm yetişkinlerin aşı programına dahil edilmesinde son tarih 19 Nisan'a çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin tamamının Kovid-19 aşı programına dahil edilmesi için son tarihi 1 Mayıs'tan 19 Nisan'a çektiklerini açıkladı. Diğer yandan ülkenin en kalabalık eyaleti California'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomiye getirilen kısıtlamaların, 15 Haziran itibarıyla tamamen kaldırılacağı açıklandı

ABD'de tüm yetişkinlerin aşı programına dahil edilmesinde son tarih 19 Nisan'a çekildi
ABD'de 19 Nisan'a kadar tüm yetişkinler aşı programına dahil edilecek
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AA

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkedeki aşıların durumuna ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

Görevinin 75'inci gününde yapılan aşı sayısının 150 milyon dozu bulduğunu dile getiren Biden, ilk 100 günde 200 milyon doz aşı hedefine de ulaşacaklarını kaydetti.

Biden, şu anda günde yaklaşık 3 milyon doz aşı yaptıklarını belirterek, bugüne kadar 62 milyon kişiye her iki dozu da uyguladıklarını kaydetti.

AA'nın haberine göre; daha önce 19 Nisan'a kadar 18 yaşın üzerindeki Amerikalıların yüzde 90'ının, 1 Mayıs'a kadar da tamamının aşı programına dahil edileceğini açıkladıklarını anımsatan Biden, "Birçok eyalet çağrımıza uydu ve erkenden erişkinlerin tamamını aşı programına dahil etti. Şimdi bu tarihi 19 Nisan olarak değiştiriyoruz. Bu tarihe kadar 18 yaşın üzerindeki herkes aşı programına dahil edilmiş olacak." ifadesini kullandı.

"HENÜZ BİTİŞ ÇİZGİSİNİ GÖRMÜYORUZ"

Biden, aşılamanın sonuç verdiğini ancak kötü haberlerin de olduğunu kaydederek, "Virüsün yeni varyantları çok hızlı şekilde yayılıyor. Vakalar artışa geçti, hastaneye yatma oranındaki düşüş durdu ancak ölümler azalmaya devam ediyor. Herkesten şunu anlamalarını istiyorum. Aşı programı hayat kurtarıyor ancak salgının tehlikesi devam ediyor. 300 milyon Amerikalıyı aşılama yolunu daha yarılamadık bile. Henüz bitiş çizgisini görmüyoruz." diye konuştu.

Daha önce normalleşme için ülkenin bağımsızlık günü de olan 4 Temmuz'u işaret ettiklerini anımsatan Biden, bu tarihe kadar herkesin üzerine düşeni yapıp, aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Biden, bir gazetecinin "Çin'in dünyayı Kovid-19 konusunda yanlış yönlendirdiği iddiaları var, bunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştünüz mü?" diye sorması üzerine, "Hayır, konuşmadık." yanıtını verdi.

CALİFORNİA'DA EKONOMİYE GETİRİLEN KISITLAMALAR, 15 HAZİRAN'DA KALDIRILACAK

ABD'nin en kalabalık eyaleti California'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomiye getirilen kısıtlamaların, 15 Haziran itibarıyla tamamen kaldırılacağı açıklandı.

Vali Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarında hastaneye yatışların azaldığını ve insanların hızla aşılandığını belirterek, "20 milyondan fazla kişinin aşılanması sayesinde California ekonomisini tamamen açmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Maske takmak ve aşı olmak gibi kuralların devam edeceğini vurgulayan Newsom, "Tünelin sonundaki ışık hiç bu kadar parlak olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, kısıtlamaların 15 Haziran itibarıyla tamamen kaldırılacağı eyalette, risk seviyelerini belirlemek için kullanılan 4 renk kodlu sistemin de sonlandırılacağı bilgisi paylaşıldı.

BAZI EYALETLERDE KALDIRILAN YASAKLAR

Mart başında Teksas eyalet yönetimi, maske zorunluluğunu kaldırmış ve işletmelerin yüzde 100 kapasite ile yeniden açılmasına izin vermişti.

Arizona Valisi ise işletmelerdeki kapasite sınırlamalarını sona erdirmekle birlikte maske kuralının uygulanmaya devam edeceğini belirtmişti.

Alabama'da da 9 Nisan'dan sonra maske zorunluluğunun kaldırılacağı duyurulmuştu.

Hükümet binalarında maske kuralına son veren Güney Carollina'da ise restoran çalışanlarının bir süre daha maske takması gerektiği vurgulanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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