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Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'de yeni anket: Başkan Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
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ABD'de yeni anket: Başkan Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

ABD'de 1-4 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette, Başkan Joe Biden'a olan halk desteğinin yüzde 38'e gerilediği ifade edildi

SON DAKİKA: ABD'de yeni anket: Başkan Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
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AA

ABD'de yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun Başkan Joe Biden'ın hükümeti yönetmekteki yeterliliğini sorguladığını ve Biden'a olan halk desteğinin yüzde 38'e gerilediğini ortaya koydu.

Quinnipiac Üniversitesinin 1-4 Ekim'de 1326 yetişkin üzerinde yaptığı ankete katılanların yüzde 38'i Biden'ı desteklediğini belirtirken, yüzde 53'ü ise Biden'ı desteklemediğini kaydetti.

Aynı üniversite tarafından geçen ay yapılan ankette, katılımcıların yüzde 42'sinin Biden'ı desteklediği göz önüne alındığında, Biden'a halk desteğinin 4 puan gerilediği göze çarptı.

Öte yandan ankete katılanların çoğunluğu Biden'ın hükümet yönetmek için yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Biden'ın yüzde 50'nin üzerinde olan halk desteği oranları özellikle ağustosta alınan Afganistan'dan çekilme kararının ardından düşüşe geçmişti. Biden'ın oranlarının düşüşünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve göçmenlik politikalarının da etkili olduğu belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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