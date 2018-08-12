Kahveler, salatalar, kurabiyeler, hatta dondurmalar, hepsi simsiyah, çünkü içlerinde kömür var. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehri, sıradışı bir festivale ev sahipliği yaptı.

Festivalin adı; ünlü roman "Gri'nin Elli Tonu"na atıfta bulunuyor: "Kömürün Elli Tonu."

Yoğun ilgi gösterilen festivalde, sosyal medyanın son trendi olan "kömürlü yiyecekler" sergilendi.

Festivalden kömürlü dondurma, odun kömürü limonatası, kömürlü kurabiye, kömürlü krema pufları ve daha pek çok kömür içerikli gıda satıldı.

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Uzmanlar ise kömür modasından dolayı son derece endişeli. Kömürün fazla tüketilmesinin zehir etkisi yaratıp sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan uzmanlar, "Kömür, yiyeceklerin içindeki tüm vitamin ve minerali yok ediyor. Çünkü bu vitaminler ve mineraller aktif kömür tanecikleri tarafından emiliyor ve onlarla birlikte de vücuttan atılıyor. Yani o yiyeceklerden pek de bir fayda görmeniz mümkün değil" uyarısında bulundu.

Haziran ayında New York Sağlık Birimi, kömürlü gıdaları yasakladı. Diğer eyaletlerin benzer adımlar atıp atmayacağı ise henüz belirsiz.