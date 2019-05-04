Yerel medyada yer alan haberlerde, Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının, Küba'nın Guantanamo Körfezi'nden ABD'nin Florida eyaletine yaptığı seferde Jacksonville'deki bir havalimanına iniş yaptığı ancak daha sonra pistten çıkarak St.Johns Nehri'ne sürüklendiği belirtildi.

Uçağın nehre kayması üzerine Jacksonville itfaiyenin 80 personeli olay yerine ulaştı. Uçağa ilk giren kurtarma ekipleri uçağın kabininde hiç su bulunmadığını söyledi. Uçağın kanadına çıkan yolcular nehrin içinde kıyıya çıkarıldı. Uçaktaki yolcuların askeri personel, onların aileleri, Guantanamo’da yaşayan veya çalışanlar olduğu belirtildi.

Yetkililerin olay sonrası yaptığı açıklamaya göre, olayda can kaybı yaşanmadı ve 136 yolcu taşıyan uçağın neden pistten çıkarak nehre sürüklendiği henüz bilinmiyor.

Jacksonville Belediye Başkanı Lenny Curry attığı ilk tweette nehre kayan uçağın ticari yolcu uçağı olduğunu söylemesine rağmen daha sonra Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan bir 737 olduğu açıklandı. Yetkililer, ekiplerin uçağın yakıt tankında bir sızıntı olup olmadığını kontrol ettiklerini aktardı. Milli Ulaştırma Güvenlik İdaresinin kazayı incelemeye başladığı kaydedildi.