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ABD'deki P﻿owerball çekilişinde rekor, bir kişi 1.9 milyar dolar kazanabilir

ABD'de düzenlenen Powerball piyango çekilişinde kazanan çıkmayınca büyük ikramiye 1.9 milyar dolara yükseldi.

ABD'deki P﻿owerball çekilişinde rekor, bir kişi 1.9 milyar dolar kazanabilir
ABD'deki P﻿owerball çekilişinde rekor ikramiye
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BBC TÜRKÇE
Powerball fişi Getty Images
2016 yılındaki çekilişe ait bir Powerball bileti

ABD'de düzenlenen Powerball piyango çekilişinde kazanan çıkmayınca büyük ikramiye 1.9 milyar dolara yükseldi.

Son üç ayda yapılan 39 çekilişte kazanan çıkmaması nedeniyle ikramiye rekor seviyeye çıktı.

Powerball, Pazartesi günü yapılacak çekilişte kazanma şansını 292.2 milyonda bir olarak açıkladı.

Bundan önceki rekor 2016 yılında 1.6 milyar dolara dayanan ikramiyeydi.

O yıl ikramiye üç talihli arasında paylaşılmıştı.

Büyük ikramiye bir kişiye çıkar ve bu kişi paranın tamamını tek seferde almak isterse 930 milyon dolar civarı bir miktara razı olması gerekiyor.

Eğer potansiyel talihli, ödemeyi 29 yıla bölmeyi kabul ederse tüm ikramiyeyi alabilir. Ancak neredeyse tüm önceki talihliler birinciyi tercih ediyor.

1992 yılından bu yana devam eden çekiliş, ABD’deki 50 eyaletin 45’ini kapsıyor.

Powerball'da büyük ikramiye altı rakamı bilene ya da bilenlere veriliyor.

Powerball’un son talihlisi 3 Ağustos tarihindeki çekilişte belirlendi. Bu kişi tek seferde ödemeyi istedi ve hesabına 206 milyon dolar yatırıldı.

Powerball ikramiyesi tek kişinin kazanabileceği enbüyük piyango ödülü olsa da, toplam para ödülü kategorisinde lider İspanya'da düzenlenen El Gordo çekilişi.

Aralık 2015'teki El Gordo çekilişinde toplam 2,45 milyar dolarlık ikramiye dağıtılmıştı.

Ancak El Gordo ikramiyesi binlerce kişi arasında bölüşülüyor. Powerball'un ise tek bir talihlisinin olması olası.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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