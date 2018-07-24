BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin oturumunda konuşan Haley, Hamas ve Arap ülkelerine sert eleştiriler yöneltti.
Son 3 ayda Gazze'den İsrail'e atılan "yanan uçurtmaların" 7 bin 500 dönüm araziye zarar verdiğini savunan Haley, bu durum başka bir ülkede meydana gelseydi büyük tartışmalar yaşanacağını iddia etti.
Arap ülkelerini de eleştiren Haley, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Filistin halkına yapılan taahhütleri BM Güvenlik Konseyi ya da BM Genel Kurulu'nda ülkelerin yaptıkları açıklamalarla değerlendirsek ortaya çok çarpık bir resim çıkardı. Burada, BM'de, ihtiyaç sahipi olan binlerce kilometre uzaklıktaki Filistin halkı adı yapılan konuşmaların sonu yok. Ülkeler arka arkaya Filistin halkı ile dayanışma mesajları veriyor. Bu sözler okullarda, hastanelerde ve Filistin sokaklarında işe yarasaydı Filistin halkı bugün burada konuştuğumuz çaresiz koşullarla karşı karşıya olmazdı. Lafla peynir gemisi yürümez. Söze gelince hiçbir ülke Filistinlilerin Arap komşuları veya İİT kadar cömert olamaz. Fakat burada New York'ta konuşulanlar tek bir Filistinli çocuğu bile beslemiyor, giydirmiyor ya da eğitmiyor."
UNRWA'YA YARDIMLAR
ABD'nin verdiği finansal desteği azalttığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile ilgili de değerlendirmede bulunan Haley, geçen yıl İran, Cezayir, ve Tunus'un örgüte katkısını ''sıfır'' olduğunu, Pakistan ve Mısır'ın 20 bin dolar katkıda bulunduğunu, "ağzı büyük laf yapan" diye nitelendirdiği Çin'in 350 bin, Rusya'nın ise 2 milyon dolar destek verdiğini ifade etti.
UNRWA'ya Kuveyt'in 9 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 12,8 milyon, Türkiye'nin 6,7 milyon dolar katkıda bulunduğunu hatırlatan Haley, ABD'nin ise 364 milyon dolar destek verdiğini söyledi.
ABD'nin 1993'ten beri Filistinlilere 6 milyar dolardan fazla yardım yaptığını ifade eden Haley, "Arap ülkeleri, ki bunların bir kısmı zengin ülkeler, Filistinlilere ne kadar yardım yaptı. ABD'nin yaptıklarının yanında hiçbir şey... Durumundan gerçekten endişe duyduğumuz Filistin halkına yardım etmenin yollarını aramaya devam ediyoruz ama aptal da değiliz. Elimizi dostluk cömertlikle uzattıysak ısırılmasını da beklemeyiz." diye konuştu.
MLADENOV: GAZZE'DE DURUM GERİ DÖNÜLEMEZ NOKTAYA YAKLAŞTI
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ise video-konferans yoluyla konseyi Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgilendirdi.
Gazze'deki "insan yapımı felaketin" neden olduğu krizin her geçen gün derinleştiği uyarısında bulunan Mladenov, son iki haftada yaşanan gerginlik nedeniyle durumun hızla kontrolden çıktığına ve neredeyse geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğine dikkati çekti.
Uçurumun eşiğinden dönülmesi için tüm taraflara geri adım atması çağrısı yapan Mladenov, "İsraillileri ve Filistinlileri provoke ederek savaşa sürüklemek isteyenler başarılı olmamalı." dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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