ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nauert, "Beyaz Baretliler binlerce insanın hayatını kurtarmış ve kurtarmaya devam eden insani bir yardım kuruluşudur. Birçoğunuz onların iyi çalışmalar yaptığını ve yapmakta olduğunu biliyor." dedi. Nauert, ABD ve uluslararası toplumun Beyaz Baretliler'in kahramanlık çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

AA'nın haberine göre Rusya ve Esed rejimi, Suriye'de yapılan kimyasal saldırıların Beyaz Baretliler tarafından hazırlandığını iddia etmiş, en son rejim güçleri tarafından İdlib kentine yapılan hava saldırıları nedeniyle bölgeye yardıma giden kurtarma gönüllülerini bombalamıştı.

MISIR'DAKİ İDAM KARARLARI

Nauert, basın toplantısında, İran tarafından tutuklanan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Tahran yönetimine çağrı yaptı. Bunun üzerine Nauert'e, Mısır'da, bu ülke kökenli Amerikan vatandaşı Moustafa Kassem'in de aralarında olduğu birçok kişi hakkında idam ve uzun süreli hapis cezası kararları verilmesini soruldu.

Kassem'in tutuklanması ve verilen cezadan derin endişe duyduklarını dile getiren Nauert, ABD hükümetince Mısırlı yetkililerle bu konunun konuşulduğunu ifade etti.

Mısır mahkemesi aralarında şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti.

Kassem ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi hükümetini devirmeye çalıştığı suçlamasıyla geçen cumartesi 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ