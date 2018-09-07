ABD yönetimi, Esad rejimi ile terör örgütü DEAŞ'ın petrol ve silah ticaretine aracılık eden Qatirji Company adlı nakliyat şirketi ve sahibi Muhammed el-Qatirji'ye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Esad rejimiyle yakın ilişkileri bulunan Suriye vatandaşı Muhammed el-Qatirji'nin DEAŞ kontrolündeki bölgelere petrol ve silah sevkiyatı gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

El-Qatirji'nin kendi ismini taşıyan nakliye şirketinin, Suriye hükümeti ve DEAŞ arasında 2016 yılında imzalanan ticaret anlaşmasında tek aracı olarak yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, Suriye rejimine petrol ve doğalgaz sağladıkları gerekçesiyle iki kişi ve üç şirkete daha yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "petrol tedarik ağı" olarak tanımlanan söz konusu şahıs ve kuruluşların, Suriye vatandaşı Adnan el-Ali, Lübnan vatandaşı Fadi Nasser, Abar Petroleum, Sonex Investments, Nasco Polymers & Chemicals olduğu belirtildi.

Esad rejiminin İran'dan askeri ekipman ve başka malları ithaline aracılık ettiği öne sürülen Yasir Abbas ile Birleşik Arap Emirliklerinde faaliyet gösteren International Pipeline Constuction isimli inşaat şirketinin de yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Yaptırımlar çerçevesinde bu şahıs ve kuruluşların ABD'de bulunan tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişkileri de yasaklandı.

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