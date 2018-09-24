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ABD'den flaş Esad açıklaması!

CBS News'in 'Face the Nation' programına çıkan ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, İran, Suriye, Kuzey Kore, Çin ve Rusya ile ilgili soruları cevapladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğiyle ilgili bir soruyu cevaplarken "Şimdilik iktidarda kalacak. ABD kesinlikle hiçbir şekilde onu zorla iktidardan göndermeye çalışmayacak" dedi.

24.09.2018 - 16:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Haley, sunucunun 2017'de Suriye'de rejim değişikliğini düşündüklerini hatırlatması üzerine; "Esad'ın iktidarda olduğu bir Suriye hayal etmek zor. Bence şimdilik iktidarda kalacak. ABD kesinlikle hiçbir şekilde onu zorla iktidardan göndermeye çalışmayacak. Ama onun kalacağını da düşünmüyoruz. Suriye halkının onun kalmasına izin vermesine imkan yok. İranlıların, Rusların, başka birilerinin onun kalmasının iyi bir şey olduğunu düşünmesine imkan yok. Dolayısıyla bence gitmesi sadece zaman meselesi." yanıtı verdi. 

"UYGULANIP UYGULANMADIĞINA BAKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'de silahsızlandırma mutabakatının Trump açısından zafer olup olmadığı sorusuna, "Bence doğru yönde bir hareketti. Gerçekten uygulandığını görene dek zafer sayamayız. Bizim amacımız öncelikle İdlib'de kimyasal silah kullanılmamasıydı ama aynı zamanda askeri operasyon yapılmamasıydı da. Onlar teröristlerden bahsediyorlar. 15 bin teröriste karşılık 3 milyon sivil var. Dolayısıyla İdlib'e herhangi bir saldırıda sorumluluk ve temkinlilik üstlenilmesi meselesini ABD çok ciddiye alıyor. Erdoğan ile Putin'in biraraya gelip ateşkes kararı verdi. Buna uyulup uyulmayacağını görmemiz lazım. Bunu 15 Ekim'de öğreneceğiz ve tüm dünya da izliyor olacak." dedi. 

"İRAN'A KARŞI ÇOK SERT OLACAĞIZ"

Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen diğer ülkelerin anlaşmaya bağlı kalacaklarının hatırlatılmasına ise, "Avrupalıların bir karar vermesi lazım. Bence o karar çoktan alındı. Bakarsan hemen her sektörde İran'la iş yapmayı bırakıyorlar. İran'ın ekonomisi dibe çakılıyor ve bunu böyle sürdüremezler. Evet biz de istisna uygulayıp uygulamayacağımız konusunda karar vereceğiz, ama size şimdiden söyleyeyim, İran'a karşı gerçekten çok sert olacağız. Onlara (kaçacak) geçit bırakmayacağız. İran'a istisna vermeyeceğiz. Kendi nükleer silahlarını yapsınlar diye ellerine para geçmesine izin vermeyeceğiz, dolayısıyla bu konuda ödün vermemeye devam edeceğiz." şeklinde açıklamada bulundu. 

Rusya'nın, ABD'nin Çin'e Rusya ile ticaret yaptığı için yaptırım uygulanarak ateşle oynadıkları yönünde açıklamasına Haley, "Hayır, biz adil davranıyoruz. Çin uzun zamandır ABD ile ticarette bildiğini okuyordu. Şimdi biz her şeyi başa sarıyoruz ve üzerimizden istifade edilmemesini garanti altına alıyoruz. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi ile harika bir ilişkisi var, ama bu Amerikan halkının pahasına değil." yanıtı verdi. 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 38 dakika önce
    onu indiriyo bunu cikariyo bütün ülkeler abd nin usagi olmus okadar ülke bir olup abd ye sen kimsin diyemeyecek kadar acizler yazik
  • Misafir 1 saat önce
    Türkiye de sap gibi ortada kaldı öyle ona buna güvenip saldırırsak ona buna böyle olur
  • Misafir 50 dakika önce
    E vermeyin oy o zaman.
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