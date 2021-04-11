ABD'den Rusya'ya sert uyarı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan Donbas krizi sürerken konuya ilişkin bir açıklama da ABD'den geldi. AFP'nin son dakika olarak servis ettiği haberinde, "ABD, Rusya'yı Ukrayna'daki agresif tutumlarının sonuçları hakkında uyarıyor" ifadeleri kullanıldı.

KREMLİN: KİMSE SAVAŞA GİTMİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusunda kimsenin savaşa doğru gitmediğini söyledi.

Peskov, Rossiya-1 kanalında “Moskova.Kremlin.Putin” isimli programda, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin soruları cevaplandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Donbas’a desteği ile ilgili sözlerinin savaşa yol açıp açmayacağının sorulması üzerine Peskov, “Elbette, hiç kimse savaşa doğru ilerlemiyor ve hiç kimse böyle bir savaş olasılığını kabul etmiyor.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’da bir iç savaş olasılığını da hiç kimsenin kabul etmediğini ancak Rusya’nın Ukrayna’nın güney doğusundaki Rusça konuşanların kaderine kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

Donbas'taki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’dan oluşan Normandiya formatında bir liderler zirvesi hazırlamak için siyasi danışmanların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Peskov, krizin çözümüne yönelik 2015’te imzalanan Minsk Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

Peskov, “Kiev'den sık sık ve çeşitli düzeylerde, Minsk Anlaşmaları'ndaki önlemlerin neredeyse işe yaramaz ilkeler olduğuna dair ifadeler duyduğumuzda, bu sadece bizde değil, muhtemelen Paris ve Berlin'de de şaşkınlığa neden oluyor.” şeklinde konuştu.

UKRAYNA'DAN 'SAVAŞ OLMAYACAK' AÇIKLAMASI

Ukrayna-Rusya sınırındaki askeri hareketliliğe rağmen, Kiev yönetiminden gerginliği azaltmaya yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici Olarak İşgal Altındaki Bölgelerden Sorumlu Bakan Oleksiy Reznikov, Ukrayna´nın bölgede barış için çaba sarf ettiğini, 'Rusya´nın provokasyonlarına' karşılık verme niyeti olmadığını söyledi.

"TOPLUMDA PANİK YARATILMAK İSTENİYOR"

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Reznikov, bölgede yaşananları, hibrit savaşın parçası olan bilgi savaşı olarak nitelendirdi. Gerginliğin artırılmasıyla toplumda panik havası yaratılmasının amaçlandığı iddia eden Reznikov, "Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna´nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok, ama güçlü bir orduya sahibiz. Kuzey komşumuzdan saldırıya uğramamıza yol açacak bir karşılık ya da şans vermeye yönelik hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz" dedi.