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ABD'den Rusya'ya "uluslararası hukukun ihlali" uyarısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Rusya'nın Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndan yasal geçişini engellemesi, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu küstah eylem, uluslararası toplum tarafından kınanmalı ve asla kabul edilmemeli." dedi

26.11.2018 - 20:46 | Güncelleme: İHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ardından artan gerginlik üzerine acil toplandı.

Ancak Rusya, ''sınırlarının ihlali'' gerekçesiyle toplantıya çağırdığı 15 üyeli konseyde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için toplantı, ''Azak Denizi'ndeki Rusya-Ukrayna gerginliği'' başlığı altında yapıldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İngiltere, Hollanda, Polonya ve İsveç adına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, konseyin ''Rusya'nın provokasyonlarını, 'sınırlarının ihlali' başlığı altında değil, uygun bir gündem maddesi olarak ele alacağını'' söyledi.

Rusya'nın hafta sonu "pervasızca" gerginliği artırdığını belirten Haley, ''Rusya'nın Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndan yasal geçişini engellemesi, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu küstah eylem, uluslararası toplum tarafından kınanmalı ve asla kabul edilmemeli.'' diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise Ukrayna'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Polyanskiy', ''Bu provokasyonun önceden planladığı çok açık ve Batılı devletler destekledi.'' dedi. 

Dmitry Polyanskiy, BMGK'nin ''Ukrayna'nın tehlikeli eylemlerinin sorumluluğunu" yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

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