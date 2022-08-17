Siyah nokta neden olur ve nasıl geçer?

ABD'den S-400 açıklaması 0:00 / 0:00

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız ve haksız savaşının, tüm ülkelerin Rusya'nın savunma sektörü ile işlem yapmaktan kaçınmasını bazı yönlerden hayatı hale getirdiği, sürekli olarak üzerinde durduğumuz noktadır.B ekleyip ne olacağını görmemiz gerekecek, ancak bu konuda herhangi bir yeni gelişmeden haberdar değiliz" dedi.

Washington'da Türk karşıtı grupların ise Rus kaynaklı haberleri kullanarak, Türkiye’nin ikinci S-400 aldığı ile ilgili propoganda amaçlı kullanmaya çalıştıkları görüldü.

TASS YENİ ANLAŞMA İMZALANDI DEMİŞTİ

Rus haber ajansı TASS, Türkiye ile Rusya ikinci parti S-400 alımı için yeni bir anlaşma imzaladığını öne sürmüştü.

TASS'ın haberine göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye'nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

TÜRKİYE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan S-400 tedarikine ilişkin açıklamada "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.