ABD'den suç duyurusu: İran, Trump'ı öldürmeyi planladı

ABD Manhattan'daki federal mahkemede açıklanan suç duyurusuna göre, hırsızlık suçundan ABD hapishanelerinde yatmış olan İranlı Farhad Shakeri'nin ifadeleriyle, seçilmiş Başkan Trump'a yönelik suikast planı deşifre edildi.

ABD'de 14 yıl hapis yatan ve 2008'de sınır dışı edilerek İran'a gönderilen Shakeri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) mensuplarına yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup bir yetkilinin Ekim 2024'te kendisiyle irtibata geçerek, Trump'ı öldürmek amacıyla bir suikast planı geliştirmesi için görevlendirdiğini söyledi.

7 GÜN İÇİNDE TRUMP'I GÖZETLEME VE ÖLDÜRME TALİMATI

İran'da bulunan Shakeri, söz konusu DMO yetkilisinin, kendisinden 7 gün içinde Trump'ı gözetlemesini ve öldürmesi için bir plan hazırlamasını istediğini, eğer bu gerçekleşmezse suikastın başkanlık seçimlerinden sonrasına ertelenmesi talimatını verdiğini iddia etti.

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ABD'de yaşayan Carlisle Rivera ve Jonathon Loadholt ile suikast planı için temas kurduğunu anlatan Shakeri, FBI yetkililerine, bu planı İran'ın belirlediği zaman çizelgesi içinde yerine getirme niyetinde olmadığını öne sürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanlığı müfettişleri, Rivera ve Loadholt'un New York'ta gözaltına alındığını açıkladı.