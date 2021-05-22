ABD Dışişleri Bakanı'ndan Gazze açıklaması 0:00 / 0:00

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölgedeki son durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ile Abbas, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ateşkesin korunması yönündeki çabaları görüştü.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Gazze'ye acil insani destek sağlanması, kente uluslararası desteğin mobilize edilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası çabalarında ABD'nin Filistin yönetimi ve Birleşmiş Milletler ile çalışmaya bağlı olduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, söz konusu ateşkesin sağlanmasındaki rolü nedeniyle Mısır yönetimine de teşekkür edildiği belirtilen açıklamada, Abbas'ın, Blinken'ın ilerleyen günlerde bölgeye gidecek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılar nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 248'e ulaştığı bildirilmişti.