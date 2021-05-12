Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAmerika
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin'e "şiddete son verme" çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüşmesinde, hem İsrail hem de Filistin tarafına "tansiyonu düşürme ve şiddete son verme" çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin'e
Blinken'dan İsrail ve Filistin'e "şiddete son verme" çağrısı
0:00 / 0:00
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Aşkenazi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 Açıklamaya göre, Blinken, görüşmede, "İsrail'e yönelik roket saldırılarından" dolayı endişesini dile getirdi ve bu saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Blinken'ın İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için başsağlığı dilememesi dikkati çekti.

AA'nın haberine göre; Mescid-i Aksa bölgesindeki şiddetin seyrini de ele alan 2 bakan, Şeyh Cerrah'taki Filistinlilere ait evlerle ilgili son durumu da ele aldı.

Açıklamada, "Bakan Blinken, bir kez daha tüm taraflara tansiyonu düşürme ve aralarında çocukların da olduğu Filistinli ve İsraillilerin hayatlarına mal olan şiddete son verme çağrısında bulundu. Bakan ayrıca İsrailliler ile Filistinlilerin emniyet ve güvenlik içinde yaşayabilmeleri ve eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olabilmeleri gerektiği hususunun altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

Blinken ayrıca İsrailli mevkidaşına "ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğini" bir kez daha dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küba, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı
DÜNYAKüba, İsrail'in Gazze saldırılarını şiddetle kınadı
Sullivan, İsrailli mevkidaşına "ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti
DÜNYASullivan, İsrailli mevkidaşına "ABD'nin sarsılmaz ...
Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre, muhtıracı askerleri ordudan istifaya çağırdı
DÜNYAFransa Genelkurmay Başkanı'ndan muhtıracı askerlere ...
ABD'nin başkenti Washington'da binler, Filistin için yürüdü
DÜNYAWashington'da binlerce kişi Filistin için yürüdü
Afganistan'da Taliban, başkent Kabil yakınlarındaki bir karargahı ele geçirdi
DÜNYATaliban, Kabil yakınlarındaki bir karargahı ele ...
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'e karşı 'Ortak Arap duruşu' çağrısı yaptı
DÜNYAAl Sani'den İsrail'e karşı 'Ortak Arap duruşu' ...
BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs gündemiyle yeniden toplanacak
DÜNYABMGK, Doğu Kudüs gündemiyle yeniden toplanacak
BM'den kritik açıklama: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa sürükleniyor
DÜNYABM: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa ...
Prens Philip'in ölümünden sonra ilk görev
DÜNYAPrens Philip'in ölümünden sonra ilk görev
Katar Emiri'nden İsrail'i durdurmak için uluslararası çaba vurgusu
DÜNYAKatar Emiri'nden İsrail açıklaması