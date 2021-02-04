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Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken’ın bugün mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Price, iki bakanın, Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşmasını (New START) anlaşmasını uzatmayı ele alırken, Blinken’ın "Rusya’nın nükleer silahları ve Çin’in büyüyen nükleer tehdidine yönelik yeni bir nükleer silahları kontrol anlaşması yapılmasının gerektiğini" ifade ettiğini belirtti.

Blinken’ın aynı zamanda Rusya’da tutuklu bulunan Paul Whelan ve Trevor Reed dahil ABD vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısını yinelediğini belirten Price, "Bakan birçok konunun yanı sıra, Rusya’nın 2020 ABD seçimlerine müdahalesini, Ukrayna ve Gürcistan’daki askeri saldırganlığını, Aleksey Navalny’ın zehirlenmesi ve SolarWinds vakasını gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

26 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ı arayarak tebrik etmişti.