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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı'nın sesini yapay zeka ile taklit etti | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı'nın sesini yapay zeka ile taklit etti

        ABD Dışişleri Bakanlığı, bir dolandırıcının, Bakan Marco Rubio'nun sesini yapay zeka vasıtasıyla taklit ettiğini bildirdi. Dolandırıcının, üst düzey yetkililerle iletişime geçtiği aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 22:03 Güncelleme: 08.07.2025 - 22:05
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        ABD'de bakanı yapay zeka ile taklit etti
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, yapay zeka kullanarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu taklit eden bir dolandırıcının, üst düzey yetkililerle temasa geçtiğini açıkladı.

        Washington Post (WP) gazetesinin elde ettiği bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, yapay zeka kullanarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu taklit eden dolandırıcılara karşı uyarı yayımladı.

        Bakanlık, yapay zeka destekli bir yazılım kullanarak Rubio'nun sesini ve yazım tarzını taklit eden bir dolandırıcının, üst düzey yetkililere sesli ve yazılı mesajlar gönderdiğini belirtti.

        Dolandırıcının, ABD'li siyasiler tarafından sıkça kullanılan "Signal" isimli mesajlaşma uygulamasında Rubio adına sahte bir hesap oluşturarak üç farklı ülkenin dışişleri bakanları, bir Kongre üyesi ve bir vali ile temas kurduğu ifade edildi.

        Mesajların içeriği ve hedef alınan yetkililerin isimleri belirtilmezken, Rubio'yu taklit eden dolandırıcının kimliği de bilinmezliğini koruyor.

        Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüleceğini ve benzer bir olayın yaşanmaması adına önlemler alacağını kaydetti.

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