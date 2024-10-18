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        Haberler Dünya Amerika ABD Dışişleri Bakanlığı: Sinvar'ın öldürülmesi ateşkes için fırsat | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığı: Sinvar'ın öldürülmesi ateşkes için fırsat

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin, Gazze'de ateşkes için "fırsat" olduğunu değerlendirdiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 05:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 05:31
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        ABD Dışişleri Bakanlığı: Sinvar'ın öldürülmesi ateşkes için fırsat
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından, bölgeyle ilgili öngörülerini gazetecilere değerlendirdi.

        Miller, Hamas'ın İsrail için hala bir tehdit oluşturduğunu ve İsrail'in bu tehdidin üzerine gitme hakkının olduğunu, bununla birlikte Sinvar'ın öldürülmesini "çatışmaları sonlandırıp ateşkes sağlanması için" bir fırsat olarak gördüklerini aktardı.

        ABD destekli ateşkes önerisinin mayıs ayından bu yana masada olduğunu ve Sinvar'ın öldürülmesiyle bu önerinin ilerleme potansiyelinin arttığını ifade eden Miller, "Bu fırsatı değerlendirmeye kararlıyız." diye ekledi.

        AA'nın haberine göre; Sözcü Miller, İsraillilerin savaşı sona erdirmek adına bir anlaşmaya varmak için "zor kararlar" alması gerekeceğini söyledi.

        İsrail'in hala çok meşru bir stratejik hedefi olduğunu belirten Miller, "Bu da tüm rehinelerin geri dönmesi ve biz de bu hedefe çok gerçek bir ilgi duyuyoruz. Çünkü bu 101 rehineden 7'si Amerikalı ve onların geri dönmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Miller, Hamas'ın aracılar tarafından sunulan ateşkes tasarısını kabul ettiğinin hatırlatılması üzerine, Hamas liderliğinin ABD'nin teklifinin bir kısmını kabul etmediğini ve "bir karşı teklife döndüklerini" ifade etti.

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        #ABD Dışişleri Bakanlığı
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        #Yahya Sinvar
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