ABD Dışişleri Bakanlığı: Sinvar'ın öldürülmesi ateşkes için fırsat

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından, bölgeyle ilgili öngörülerini gazetecilere değerlendirdi.

Miller, Hamas'ın İsrail için hala bir tehdit oluşturduğunu ve İsrail'in bu tehdidin üzerine gitme hakkının olduğunu, bununla birlikte Sinvar'ın öldürülmesini "çatışmaları sonlandırıp ateşkes sağlanması için" bir fırsat olarak gördüklerini aktardı.

ABD destekli ateşkes önerisinin mayıs ayından bu yana masada olduğunu ve Sinvar'ın öldürülmesiyle bu önerinin ilerleme potansiyelinin arttığını ifade eden Miller, "Bu fırsatı değerlendirmeye kararlıyız." diye ekledi.