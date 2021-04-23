ABD Dışişleri'nden "soykırım" açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, 1915 Olayları'na dair ABD Başkanı Joe Biden'ın alacağı tutumu, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilen ilişkileri ve son durumu değerlendirdi.

Price, ABD Başkanı Biden'ın 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna ve böyle bir durumun Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkilemesi hakkında ise "Türkiye, bizim için uzun süredir değerli bir müttefik, bir NATO müttefiki. Türkiye ile ortak çıkarlarımız olduğu gibi anlaşmazlıklarımızın olduğu yerlerde de diyaloğa gidiyoruz." cevabını verdi.

RUSYA'NIN UKRAYNA SINIRINDAKİ HAREKETLİLİĞİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini geri çekme kararına ilişkin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Price, Rus tarafının sınırdaki askerlerini geri çekmesine ilişkin haberleri ve sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Ukraynalı mevkidaşları ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti.

Sözcü, "Biz Rus yetkililerle kurduğumuz tüm temaslarda kendilerinin bölgede tansiyonu artıracak adımlardan sakınması ve Ukrayna etrafındaki agresif eylemlerine derhal son vermeleri çağrısında bulunmuştuk, buna işgal altındaki Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki askeri yığınaklar da dahil. Bu sureci yakından izliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini bildirmişti.

İSRAİL'E DESTEK

ABD Dışişleri Sözcüsü, Suriye topraklarından atılan bir füzenin İsrail'in güneyine düşmesi konusunda, "İsrail'i tehdit eden bu tür saldırıları kınıyoruz ve İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Price, söz konusu füze saldırısının İran ile bir ilgisinin olup olmadığını teyit edecek bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Suriye topraklarından atılan bir füzenin İsrail'in güneyinde Negev (Necef Çölü) bölgesine düştüğünü, bunun üzerine füzenin ateşlendiği batarya dahil olmak üzere Suriye'de birçok hedefin vurulduğunu duyurmuştu.