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ABD, FKÖ Washington Temsilcisinin oturum iznini iptal etti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, ABD yönetiminin, FKÖ Washington Temsilcisi Husam Zomlot ile ailesinin oturum iznini iptal ettiğini ve örgütün banka hesaplarını kapattığını belirtti

16.09.2018 - 23:48 | Güncelleme: AA

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani yaptığı açıklamada, banka hesaplarının kapatılması kararının FKÖ'nün Washington ofisini kapatma kararıyla aynı gün alındığını söyledi.

ABD'nin bu adımını kınayan Mecdelani, söz konusu kararın insancıl ve diplomatik örfe uygun olmadığını, barbarca olduğunu ifade etti.

Mecdelani, "ABD FKÖ Washington Temsilcisi Husam Zomlot ve ailesinin oturum iznini iptal etti, ayrıca örgütün banka hesaplarını kapattı. Ortada diplomatik anlaşmazlıklar olsa bile küçük çocukların (Zomlot'un çocukları) ne suçu var? Orada okula gidiyorlar ama oturum izinleri iptal ediliyor." dedi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf da Zomlot'un Filistin yönetiminin talebi nedeniyle 4 aydır Ramallah'ta bulunduğunu bildirdi.

ABD'nin bu kararını kınayan Ebu Yusuf, bu adımın Yüzyılın Anlaşması planını reddeden Filistin yönetimine karşı açılan kapsamlı savaşın bir parçası olduğunu dile getirdi.

Ebu Yusuf, tüm bunların Filistin halkının ve yönetiminin iradesini kıramayacağını vurguladı.

Daha önce elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alan, ardından Filistinlilere yapılan yardımları keseceğini duyuran ABD yönetimi son olarak, 1994'te Washington'da açılan FKÖ ofisinin kapatılacağını açıklamıştı.

Bu kararların, Filistinlilere düşmanca tavrın yansıması olduğunu belirten uzmanlar, ABD'nin bu uygulamalarla "Filistin yönetimine kendi vizyonu ve planlarını dayatmaya çalıştığını, bu şekilde Filistinlileri Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etmeye zorladığını" ifade ediyor.

İSRAİL'İN İSTEKLERİNİ BİR BİR YERİNE GETİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra İsrail-Filistin sorununa "kendi yöntemiyle" çözüm bulma arayışına girdi.

Sorunun çözümü için önce Yahudilerden oluşan yakın bir ekip kuran Trump, tarihte hiç olmadığı kadar İsrail lehine kararlar alarak Filistin sahasında büyük krizlere yol açtı.

Trump, başta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak olmak üzere, iki devletli çözümü rafa kaldırmak, İran ile nükleer anlaşmadan çekilmek ve FKÖ'nün Washington temsilciliğini kapatmak gibi bir dizi adımla adeta İsrail'in talep listesini uyguluyor.

Politikalarıyla "Arap Baharı" sonrası Ortadoğu'da şekillenen yeni ittifakların ve denklemlerin taraflarından Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'a ABD-İsrail ekseninde saf aldıran Trump, ilk yurt dışı gezisini de önce Suudi Arabistan, hemen ardından da İsrail'e düzenleyerek bu adı konulmayan fiili ittifakı ortaya koymuş oldu.

Trump, İsrail'e olan bağlılığını, "Yahudi devletinin" küresel ve bölgesel çaptaki manevralarına ilişkin taleplerini bir bir yerine getirerek ispatlama çabasına girdi.

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