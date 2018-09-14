ABD, Florence Kasırgası'na teslim: 100 bin ev elektriksiz kaldı

ABD'de son yılların en şiddetli kasırgalarından biri olması beklenen Florence Kasırgası, ülkenin doğu kıyılarında etkisini göstermeye başladı.

Doğu kıyısı eyaletleri Güney ve Kuzey Carolin'da hava koşullarının kötüleşmeye başlamasıyla birlikte, yaklaşık 100 bin eve elektrik verilemediği ifade edildi.

Kasırganın dış kuşaklarının saatte 150 kilometre hızla, kıyı şehirlerini vurmaya başladığı belirtilirken, yetkililer çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olabilecek ciddi sel olaylarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Sel sularının alçak bölgelerde 4 metreye kadar ulaşması bekleniyor.

Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1 milyon kişiye tahliye emri verilmişti.

Güney Carolina eyaletine bağlı Myrtle Beach kentinde ise Perşembe akşam 19.00'dan geçerli olmak üzere 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Bölgedeki petrol istasyonlarının da çalışmadığı ifade edilirken, enerji şirketleri 3 milyon ev ve işyerinden 1 milyonunun enerjisiz kalacağını tahmin ediyor. Elektrik hatlarının yeniden onarılmasının günler sürebileceği belirtiliyor.

CNN KASIRGAYI BÖYLE ANLATTI

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