Amerika Los Angeles Bölge Mahkemesi Yargıcı Dolly Gee, Teksas'taki toplama merkezinde yanında yetişkin bir velisi bulunmayan ve zorla ailelerinden ayrılan göçmen çocuklara ailelerinin rızası olmadan psikotropik ilaçlar verilmesinin durdurulmasına hükmetti.

Konu hakkında açıklama yapan, hükümetin aile ayrımı politikasına karşı çıkan grupların koalisyonu adına Jess Morales Rocketto, "Federal bir yargıç zaten bildiğimiz şeyi doğruladı. Çocuklar hükümetin gözaltı merkezlerinde kötü muameleye, zalim ve insanlık dışı koşulllara maruz kalıyorlar" derken, çocuklardan biri de, "Bazen bir ya da iki görevli kollarımdan tutuyor ve bir hemşire bana iğne yapıyor" diye konuştu. Bir kız çocuğunun annesi ise, kızına ilaç verilmesi için kendisine telefon numarası ve adresi olmasına rağmen rızası olup olmadığının sorulmadığını belirtti.

Geçtiğimiz Pazar günü itibarıyla 700'den fazla göçmen çocuk sığınmacı göçmen ailelerinden ayrı kalmaya devam ediyor. Bu durum ise Trump yönetimini aileleri birleştirmek için gün vererek mecbur kılan mahkeme kararına rağmen devam ediyor.

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