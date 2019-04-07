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İran, geçtiğimiz hafta ülke olarak yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 70 kişinin öldüğü, 791 kişinin yaralandığı sel felaketi, 16 eyalette 500 milyon doların üzerinde maddi zarara neden oldu. Ülke genelinde bin 900 ilçe, kasaba ve köy sular altında kaldı.
"KIZILHAÇ, 1 DOLAR BİLE YARDIM YAPAMADI"
AA'da yer alan habere göre İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya hareketinden önce Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını ve Kızılhaç'ın İranlı selzedelere yönelik yardımlarını engellediğini belirten Laricani, "ABD, Kızılhaç'ın İran'a yardım ulaştırmasına mani oldu. Bu yüzden Kızılhaç, İran Kızılayı'na bir dolar dahi yardımda bulunamamıştır" ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkanı Ali Laricani.
"YAPTIRIM, YARDIMI ENGELLEDİ"
Kızılhaç'ın uluslararası bir organizasyon olduğunu ve sel ile savaş gibi durumlarda siyasi görüşleri dikkate almadan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığını aktaran Laricani, bu kuruluşun ABD yaptırımları nedeniyle İran'a insani yardımları ulaştıramadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle felaketin yaşandığı bölgelere yeterli yardımın ulaştırılamadığını belirtmişti.
POMPEO, İDDİAYI YALANLADI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise aynı gün yazılı açıklama ile ülkesinin İran Kızılayı'na yardımları engellediğine yönelik iddianın doğru olmadığını ifade etmişti.
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