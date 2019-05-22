Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ABD Kongresi'nde Türk-Amerikan ilişkileri masaya yatırıldı

HABERTURK.COM

ABD Kongresi'nde, "Türk-Amerikan İlişkileri: Ortak Köken, Yeni Vizyon" başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği masaya yatırıldı

ABD Kongresi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ABD Kongresinde düzenlenen "Türk-Amerikan İlişkileri: Ortak Köken, Yeni Vizyon" başlıklı panele Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ve CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Georgetown Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Brenda Shaffer yaptı.

Etkinliğe ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Steve Chabot da katılarak, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine dair kısa bir konuşma yaptı.

Panelde, iki ülke arasındaki ittifakın birçok sınamaya rağmen kendini kanıtladığını vurgulayan Kıran, Türk-Amerikan ilişkilerinin her zaman kolay olmadığını ancak günün sonunda ortak çıkarlar etrafında ortak bir zeminin bulunduğunu kaydetti.

Türk-Amerikan ilişkilerinin kritik bir dönemden geçtiğini ifade eden Kıran, "Türkiye-ABD stratejik ortaklığı, yalnızca geçici çıkarların bir ittifakı değildir. Birçok sınamaya rağmen Türkiye ve ABD, her zaman ilişkilerinin karşılıklı yararını korumanın bir yolunu bulmuştur." dedi.

"S-400 KARARIMIZ STRATEJİK BİR ROTA DEĞİŞİKLİĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

İkili ilişkilerdeki en önemli güncel soruna dikkat çeken Kıran, S-400'lerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararı bir seçenek değil gereklilikti. Ayrıca S-400 sistemi Türkiye'nin ilk değil, son tercihiydi. ABD ile on yılı aşkın süredir (PATRIOT konusunda) maalesef sonuç alamadığımız görüşmeler yaptık ancak satışlar engellendi. S-400 kararımız elbette stratejik bir rota değişikliği anlamına da gelmemektedir. Türkiye hiçbir zaman NATO'ya alternatif bir seçenek arayışına girmemiştir. NATO üyeliğimiz, savunma planlarımız ve güvenlik politikamızın merkezinde yer almaktadır."

Kıran, S-400 konusunun "ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA)" çerçevesinde tartışılmasına da şiddetle karşı olduklarını vurguladı.

"Türkiye ve ABD asla birbirlerine sırt çevirmemiştir. Türkiye ve ABD hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamıştır ve bugün de bunu yapmayacaktır." değerlendirmesinde bulunan Kıran, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkça belirttiği üzere ortak noktalarımız farklılıklarımızdan çok daha fazladır." şeklinde konuştu.

Kıran, "İki vizyoner lider olarak, başkanlarımız arasındaki yapıcı diyaloğu memnuniyetle gözlemliyoruz. Her ikisi de Türk-Amerikan ilişkilerinin değerinin ve gerekliliğinin tümüyle bilincindeler." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya verdiği desteğin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kıran, "ABD, YPG/PKK'ya sağladığı desteği tamamen kesmelidir." dedi.

Türk-Amerikan ilişkilerindeki bir başka sorunun da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in halen ABD'de yaşaması olduğunu kaydeden Kıran, "FETÖ'cüler müttefik bir ülkede rahatlıkla varlıklarını sürdürürken Türkiye’nin ve Türk halkının hayal kırıklığını anlamak zor değildir. Haklı ve meşru beklentimiz, bu sözde FETÖ lideri ve teröristlerinin Türkiye'ye iade edilmeleridir." şeklinde konuştu.

KÜRESEL GÜÇ DÖNÜŞÜMÜNDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

Erhan ise Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihine değinerek, iki ülkenin bugün de birbiri açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Türk-Amerikan ilişkilerinin 1800'lerde başladığını ifade eden Erhan, ABD'nin 1830'da Türkiye'deki elçiliğini açtığını, Türkiye'nin ise 1867’de Washington'daki elçiliğini açtığını hatırlattı.

Türk-Amerikan ilişkilerinde dönemsel olarak bazı iniş çıkışların yaşandığına işaret eden Erhan, bu iniş çıkışların Ankara ile Washington arasındaki stratejik bağları koparmadığını, iki ülkenin karşılıklı saygı, müzakere ve ortak stratejik menfaatler çerçevesinde ilişkileri tekrar rayına soktuğunu belirtti.

Küresel bir güç dönüşümünün yaklaştığına dikkat çeken Erhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Güç dönüşümü bakımından şu anda yeni bir değişimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Amerikalı dostlarımıza soruyorum, bunu istiyor musunuz? ABD'nin küresel iktidarının başkası ile el değiştirmesini istiyor musunuz? Ya da son 500 yılda Batı hegemonyasının yerini Batılı olmayan bir hegemonyaya bırakmasını istiyor musunuz? İstemiyorsanız ikili ilişkilerimizdeki sorunları bir an önce çözmemiz ve karşılıklı saygımızı tekrar inşa etmemiz gerekiyor."

"ABD'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

ABD'nin özellikle de Çin ve Rusya ile rekabete giriştiğini ve güçlerini Asya-Pasifik bölgesine kaydırdığını belirten Erhan, Orta Doğu'da özellikle de ABD'nin Türkiye'ye önemli ölçüde ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bölgedeki güvenliğe katkısının yanı sıra insani yardım konusunda yaptığı çalışmalara da değinen Erhan, Türkiye'nin insanı yardım konusunda birinci olduğunu ve 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 6 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yaptığını anlattı.

"TÜRKİYE, ABD İÇİN BÜYÜK KAYIP OLUR"

CNN Türk Genel Müdürü Bayraktar ise birçok önemli ayrışmaya rağmen Türkiye ile ABD'nin hala stratejik birçok konuda benzer düşündüğünü anlattı.

Türkiye ile Rusya'nın da sanıldığı gibi her konuda aynı düşünmediğini, Türkiye’nin birçok konuda Rusya ile de farklı pozisyonlara sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin bu süreçte özellikle de Suriye'de Rusya ile iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, Ankara ile Moskova arasındaki ilişkiye dair, "Türkiye'nin gözünden bakacak olursak, bu tercihler bağlayıcılıktan çok zorunluluktan kaynaklanıyor. Türkiye güvenlik ihtiyaçlarından dolayı bu seçeneklere bakıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu'daki tercihlerini de eleştiren Bayraktar, "ABD'nin bazen ittifaklarını değiştirme aklını sorgulaması gerekir. Örneğin, YPG/PKK Türkiye'ye alternatif olamaz. YPG/PKK ile iş tutmanın akıllıca bir seçenek olduğunu düşünmüyorum çünkü onlar Suriye'de Kürtleri temsil etmiyor." dedi.

ABD'nin bölgede Türkiye'ye önemli ölçüde ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Bayraktar, "İlişkiler daha kötüye giderse bu sadece Türkiye için değil, ABD için de büyük bir kayıp olur." diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... D-100 karayolunda korkunç kaza!
GÜNDEMD-100 karayolunda korkunç kaza!
Meclis Başkanı Şentop'tan ortak payda vurgusu
GÜNDEMMeclis Başkanı Şentop'tan ortak payda vurgusu
Koyun kuduz çıktı, hayvanların köye giriş çıkışları yasaklandı
GÜNDEMKöyde kuduz paniği!
Fren yerine gaza basınca kızını ezdi
GÜNDEMEn acı kaza!
Çukura düşen çocuktan son dakika acı haber! Hastanede...
GÜNDEMÇukura düşen çocuktan acı haber!
Sokak ortasında silahlı saldırı
GÜNDEMDehşet saçmıştı! Dere kenarında yakalandı
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te iftar davetinde ...
Adana'da dev kaçak sigara operasyonu
GÜNDEMHepsi ele geçirildi
İBB: "İBB’den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir”
GÜNDEMİBB'den iddialara yanıt
Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı
GÜNDEMBinali Yıldırım esnaf ziyaretinde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X