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ABD Kongresi'nden S-400 karşıtı bir tasarı daha!

HABERTURK.COM / Reuters

ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması halinde yaptırım uygulanmasını isteyen bir karar tasarısı daha sunuldu. Söz konusu tasarı, F-35 uçak programından çıkarılmasını talep ediyor.

ABD Kongresi

ABD Temsilciler Meclisinden bir grup milletvekili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla F-35 savaş uçağı programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğini savundu. 

ABD Temsilciler Meclisinden bir grup milletvekili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla F-35 savaş uçağı programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğine dair açıklamada bulundu. Cumhuriyetçi milletvekili Kevin McCarthy, "Türkiye'ye verilen mesaj açıktır. Türkiye ilerledikçe ve S-400'leri edindiğinde F-35'leri almaması gerektiğine dair geniş, ortak bir görüş birliği var" dedi. McCarthy, "ABD'nin milli güvenlik çıkarları için çok fazla ciddi sonuçlar var, Türkiye satın alımı iptal etmeli ve bunun yerine birlikte çalıştığımız ve ortak çıkarlarımızın olduğu birçok alanda ABD ile işbirliği yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu, Türkiye'nin S-400 satın aldığı takdirde F-35 satımının yasaklanması için bütçe tasarısı sunmuştu. ABD Savunma Bakanlığı 13 Mayıs'ta, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarına devam etmesi durumunda, Türkiye yerine F-35 uçakları için yeni bir parça tedarikçisi arayacaklarını açıklamıştı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM

Tasarıda Türkiye'nin S-400 sistemlerini almasının, Düşman Ülkelere Yaptırım Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında "önemli bir işlem" olarak kabul edildiği belirtilirken, S-400'leri teslim alması durumunda CAATSA yasası kapsamında Türkiye'ye yönelik yaptırımların uygulanması talep ediliyor.

Tasarıda ayrıca Türkiye'ye S-400 alımını iptal etmesi çağrısı yapıldı.

ABD KONGRESİ'NDE YASA VE KARAR TASARILARI

ABD Kongresinde yasa tasarısı ve karar tasarısı olmak üzere iki şekilde tasarı sunulabiliyor.

Yasa tasarıları kongrenin iki kanadından da onay aldıktan sonra ABD Başkanının imzasıyla kanunlaşıyor.

Karar tasarılarının kanuni bir bağlayıcılıkları bulunmuyor ancak kongrenin bir konudaki görüşünü yansıtıyor.

 

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