ABD'li fotoğrafçı Matthew Dippel, California'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda 6 Ekim günü bir arkadaşının poz vereceği noktaya ulaşmasını beklerken tam o anda bir erkeğin bir kadına evlilik teklif ettiğini gördü ve çiftin fotoğraflarını çekti.

Fotoğrafı çektikten sonra çiftin bulunduğu noktaya giderek onlara fotoğrafı vermek isteyen Dippel, oraya vardığında çiftin çoktan gitmiş olduğunu farketti.

Ardından fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşıp çifti aramaya başladı.

Çiftin ayırt edici bir şapka ve elbise kombinasyonu bulunuyor

Dippel'in çifti bulma umuduyla Twitter'a yüklediği fotoğraf 90 binden fazla retweet aldı.

Ancak üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen çift bulunamadı.

Dippel bu kez Twitter'dan "Bu noktadan sonra çiftin kimliklerini açıklamak istemediği sonucuna varıyorum" açıklamasını yaptı.

Ancak sonunda 27 Ekim günü Dippel çifti buldu.

'Muhteşemdiniz, teşekkürler'

Dippel Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Sonunda onları bulduğum ve bu özel anı sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Muhteşemdiniz, teşekkürler. Belki bir gün yüz yüze de görüşürüz, kim bilir" dedi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Charlie Bear, Instagram üzerinden Dippel'e ulaşıp fotoğraftakilerin kendisi ve sevgilisi Melissa olduğu bilgisini verdi.

Dippel düğün ve evlilik fotoğraflarındansa konser fotoğrafları çekmeyi sevdiğini söylüyor

Michigan'da bir barda çalışan ve yarı zamanlı olarak fotoğrafçılık yapan 24 yaşındaki Dippel, 6 Ekim günü yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Yosemite'te uzun zamandır fotoğraf çekmek istiyordum. Burası kötü fotoğraf çekmenin zor olduğu bir yer.

"O noktada çekilmiş çok güzel fotoğraflar görmüştüm ve ben de çekmek istedim. Her şeyi günbatımı saatine göre planladık ve sonrasında karşılaştığım manzarayı siz de gördünüz.

"Doğru zamanda doğru yerdeydim. Etrafıma bakarak başka bir fotoğrafçının kadrajına girip girmediğimi anlamaya çalıştım ama o çifti çeken kimse yoktu."

https://twitter.com/DippelMatt/status/1052612820771250178

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