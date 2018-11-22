İzmir ve Chicago'da milyonlarca liralık yatırımı bulunan Kasım Pırlant’ın, yıllar önce Chicago'da anneleri Carolyn Jackson ile beraber olduğunu belirten Henry Kevin Jackson (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, avukatları aracılığıyla İzmir 13. Aile Mahkemesine başvurarak Pırlant’a babalık davası açtı.

Jackson kardeşler, babaları olduğunu iddia ettikleri Pırlant hakkında internet üzerinden araştırma yapmıştı. Pırlant'ın İzmir’de olduğunu öğrenen Jackson kardeşler, Pırlant’ın yanına gelmiş ancak görüşmelerden bir sonuç alamamışlardı.

Kardeşler, İzmir 13'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurarak Pırlant'a babalık davası açtı. Jackson kardeşler, İzmir ve Chicago'da milyonlarca liralık yatırımı bulunan Kasım Pırlant'ın, yıllar önce bu kentte, anneleri Carolyn Jackson ile beraber olduğunu belirtmiş, önceliklerinin para olmadığını, sadece babalarının kendilerini kabullenmemelerini içlerine sindiremediklerini söylemişti.

PIRLANT'LA İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

Henry Kevin ve Candice Jackson kardeşler, İzmir'de Kasım Pırlant ile iki kez görüştü. İki kardeş Pırlant'ın hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmediğini belirtti. Görüşmede duygu dolu anlar yaşadığını anlatan kardeşlerden Candice Jackson, "Ben babamı az çok hatırlayabiliyorum, 1985 yıllarında ben küçük bir çocuktum ve onun hayatımızın bir parçası olduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Küçüktüm ve karnım acıkmıştı, babamdan bana bir şeyler almasını istemiştim. Babam, 'Tamam, sana yemek almaya gidiyorum' deyip gitti. Onunla ilgili hatırladığım son şey bu" dedi.

Diğer kardeş Henry Kevin Jackson ise kendisinin yüz hatlarına bakılmasıyla bile gerçeğin görülebileceğini ileri sürerek, "Anneme hiç benzemiyorum. Kasım Pırlant'ın ikizi gibiyim. Onunla ilk görüşmemizde duygulandım, çünkü Chicago'dan bütün o yolu babamla bir ilişki kurabilmek için gelmiştim" diyerek duygularına dile getirdi.

KARDEŞİYLE YAPILAN DNA TESTİNİN SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin, Kasım Pırlant'ın isminin açıklanmasını istemeyen erkek kardeşiyle, özel bir merkezde DNA testi yaptırdıkları ortaya çıktı.

Geçen 5 Kasım'da sonuçları çıkan DNA testine göre, Kasım Pırlant'ın kendisinden doku alınan erkek kardeşiyle Henry Kevin Jackson'ın yüzde 99.77, Candice Jackson'ın ise yüzde 99.04 akrabalık bağı olduğu belirlendi.

KASIM PIRLANT KONUŞMAKTA VE YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR

Jackson kardeşlerle buluşmasında çektirdiği fotoğrafta, elinde baston görülen Kasım Pırlant'ın geçen yaz felç geçirdiği, uzun süre bedeninin sol tarafını hissetmediği, İzmir'deki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken Pırlant'ın, hâlâ İzmir'deki özel bir merkezde fizik tedavi seanslarına gittiği belirtildi.

"PIRLANT'IN ESKİ EŞİ BABAMIZI DOLDURUYOR"



Hukuk mücadelesi başlatan kardeşlerden Candice Jackson, İzmir'de Pırlant'ın kendilerine çok soğuk davrandığını belirtip, bunun nedeni olarak da Kasım Pırlant'ın boşandığı eşi, Tülay Duygulu Pırlant'ı gösterdi. Candice Jackson, Tülay Duygulu Pırlant'ın, Kasım Pırlant'ı yönlendirdiğini ve onun kendilerini çocukları olarak kabul etmemesini sağladığını ileri sürerek, "Biz daha önceden de, şimdi de amacımızın para, maddiyat olmadığını söyledik. İzmir'e geldiğimizde, karşılaştığımız manzara içler acısıydı. Tülay Duygulu Pırlant isimli kişi, hem bana hem de kardeşime nazik bir insanın söylemekten çekineceği şeyler söyledi. Kasım Pırlant bizim babamız ve eski eşinin onu yönlendirdiğini düşünüyoruz" dedi.

"ASILSIZ, HAKSIZ VE MESNETSİZ İDDİALAR"

Kasım Pırlant'ın avukatı Oktay Cerit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müvekkilinin cevap hakkının saklı olduğunu belirterek, "Şu an itibarıyla söyleyebileceğimiz tek şey, Kasım Pırlant'ın asılsız, haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratıldığıdır. Cevap hakkımızı şu anlık saklı tutuyoruz, iddialarla ilgili hukuki çalışmalarımız sürüyor" demişti.

ÜNLÜ İŞ İNSANININ FİLMLERİ ARATMAYAN HİKAYESİ



Chicago'da 1973 yılında iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde burada 9 alışveriş merkezi sahibi olan Pırlant, 2005'te İzmir'de başladığı milyonlarca liralık yatırımlarıyla ekonomi dünyasında adından söz ettirdi. Pırlant, garsonluktan başlayıp gayrimenkul krallığına giden başarılı bir iş hayatına imza attı.



Chicago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü. Annelerinin yıllar önce çalıştığı Chicago Club'a giden ve burada çalışanlarla konuşan Jackson kardeşlere, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Henry Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, vakit kaybetmeden İzmir'de olduğunu öğrendikleri Pırlant'ın yanına geldi. Görüşmelerde bir sonuç çıkmayınca, Jackson kardeşler Kasım Pırlant'a babalık davası açtı.

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