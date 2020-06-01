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HaberlerDünyaABD'li polis şefinden Trump'a sert çıkış: Yapıcı bir şeyiniz yoksa ağzını kapalı tutun - Haberler
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ABD'li polis şefinden Trump'a sert çıkış: Yapıcı bir şeyiniz yoksa ağzını kapalı tutun

CNN International'a konuk ABD'nin Houston şehrinin Polis Şefi Art Avecedo, Donald Trump'ın valileri ABD'yi ayağa kaldıran protestolarda "zayıf olmakla" suçlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Avecedo, "Lütfen söyleyecek yapıcı bir şeyiniz yoksa ağzınızı kapalı tutun" dedi.

Art Avecedo
HABERTURK.COM

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için protestolar sürüyor.

CNN International'da Christiane Amanpour'un konuğu olan Houston şehrinin Polis Şefi Art Acevedo protestolara ilişkin açıklamalarda bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'a sert bir dille eleştirdi.

Amanpour'un ABD Başkanı Donald Trump'ın, valileri, protestolardaki şiddet eylemlerinde "zayıf davranmakla" suçlamasını hatırlatarak polisin halkı sakinleştirmek için neler yaptığı sorusuna yanıt veren Acevedo, " Bunu sadece bu ülkenin polis şefleri adına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na söyleyeyim: lütfen söyleyecek yapıcı bir şeyiniz yoksa ağzınızı kapalı tutun" ifadelerini kullandı.

ABD'nin her zamankinden daha çok bir lidere ihtiyacı olduğunu dile getiren Acevedo," Burası Hollywood değil, gerçek hayat" sözlerini kullandı.

Protestoculara polisle birleşme çağrısında bulunan polis şefi, "Bunu birlik olarak, barışçıl bir şekilde atlatabiliriz, Nefretin üstesinden gelecek tek şey sevgidir" değerlendirmesinde bulundu.

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