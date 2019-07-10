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HaberlerDünya

ABD'li rapçiden Suudi Arabistan konserine iptal

İHA

ABD'li rap sanatçısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 18 Temmuz'da Cidde Dünya Festivali kapsamında vereceği konseri iptal etti.

Nicki Minaj

ABD'li rap sanatçısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan'daki konserini iptal etti. 

ABD'li sanatçı ABD'li sanatçı Suudi Arabistan'daki kadın hakları ve eşcinsel LGBT topluluğuna destek amacıyla böyle bir karar aldığını ifade etti.

Minaj, konuya ilişkin açıklamasında "Dikkatlice düşündükten sonra Cidde Dünya Festivali kapsamında planlanan konserimi gerçekleştirmeme kararı aldım. Suudi Arabistan'daki hayranlarıma şomu sunmaktan başka bir şey istemezken kadın haklarına, LGBT topluluğuna ve ifade özgürlüğüne destek vermenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Öte yandan ünlü sanatçı, söz konusunda daha iyi eğitmek istediğini söyledi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkede reform kararının ardından çeşitli atılımlar gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Cidde ev sahipliğinde yapılması planlanan Dünya Festivali de bu reform çabaları kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bir organizasyon.
Cuma günü, ABD merkezli İnsan Hakları Vakfı, Minaj'a mektup göndererek 18 Temmuz'daki konserini iptal etme çağrısında bulunmuştu. Vakıf gönderdiği mektubunda, "rejimin parasını kabul etmemesi" tavsiyesinde bulunmuştu.

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