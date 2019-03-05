ABD'li üst düzey generalden Senato'ya: F-35'ler Türkiye'ye verilmemeli

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ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, ABD Lojistik ve Nakliye Komutanı Orgeneral Stephen Lyons ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde 2020 savunma bütçesine yönelik soruları yanıtladı.
TÜRKİYE'NİN S-400'LERİ ALMASI
Türkiye ile ABD ilişkilerine yönelik soruları yanıtlayan Scaparrotti, Türkiye ile güçlü bir askeri ilişkileri olduğunu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı yakından tanıdığını belirtti.
İki ülke arasında bazı konulardaki görüş ayrılıklarına rağmen askeri ilişkilerin iyi olduğuna işaret eden ABD'li komutan, "Açık ve samimi bir iletişimimiz var ve şu aşamada, ortak menfaatlerimize yönelik çalışma konusunda oldukça başarılıyız. Askeri ilişkilerimiz, kuvvetlerimizi sevk etmemize de yansıdığı üzere bana göre geçen yıl daha da iyileşti." diye konuştu.
Türkiye'nin S-400 sistemleri almasına yönelik soruları da yanıtlayan Scaparrotti, S-400lerin NATO sistemleri ile çalışmama durumunun yanı sıra F-35 uçakları için de risk teşkil edeceğini iddia etti.
Scaparrotti, "Türkiye, S-400 savunma sistemlerini alıp kendi topraklarına kuracaksa, bu öncelikli olarak ortak çalışabilirlik konusunda bir sorundur. Bu sistemler ne NATO sistemleri ile ne de entegre füze savunma sistemlerimizle çalışabilir. Bu birinci sorun. İkinci sorun ise F-35 uçakları ile ilgilidir. Bunun (S-400) tüm hava araçlarımıza özellikle de F-35 uçağımıza yönelik sorun teşkil ettiğine inanıyorum. Benim askeri olarak tavsiyem, Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir ortakla F-35 işini tamamlamamalıyız, (F-35leri) uçurmamalıyız veya çalışmamalıyız." ifadelerini kullandı.
KARADENİZ'DEN RUSYA'YA MESAJ
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Scaparrotti, ABD'nin Ukrayna'ya ağır silahların yanında, Kerç Boğazı için bazı deniz savunma sistemleri de vermeyi planladığını dile getirdi.
ABD'nin Avrupa'daki müttefikleriyle birlikte Karadeniz'deki varlığını son zamanda artırdığını kaydeden Scaparrotti, son iki ay içerisinde bölgeye iki kez destroyer gemisi gönderdiklerini ve bunun Moskova'ya önemli bir mesaj olduğuna dikkati çekti.
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