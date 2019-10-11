ABD li bir\u00e7ok uzman, Twitter \u00fczerinden T\u00fcrkiye nin g\u00fcney s\u0131n\u0131r\u0131nda olu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan ter\u00f6r koridorunu yok etmek, b\u00f6lgeye bar\u0131\u015f ve huzuru getirmek amac\u0131yla ba\u015flat\u0131lan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kan isimlere yan\u0131t vererek, harekat\u0131 savundu. ABD de Donald Trump \u0131n Suriye nin kuzeyinden askerini \u00e7ekme karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tepkiler s\u00fcrerken, bir\u00e7ok ABD li uzman da YPG ile PKK n\u0131n yak\u0131n ili\u015fkilerine vurgu yaparak, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 n\u0131 ve Trump \u0131n karar\u0131n\u0131 savundu. ABD merkezli Hudson Enstit\u00fcs\u00fcn\u00fcn K\u0131demli Orta Do\u011fu Uzman\u0131 Michael Doran, PKK ile YPG nin ayn\u0131 \u00f6rg\u00fct oldu\u011funu ve Barack Obama n\u0131n bu \u00f6rg\u00fct\u00fc silahland\u0131rma karar\u0131yla ABD de bir ikilem olu\u015fturdu\u011funu savunan bir isim olarak \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. — Mike (@Doranimated) October 11, 2019 \u00a0 Doran, Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron un, T\u00fcrkiye nin Suriye nin kuzeyine y\u00f6nelik operasyonunu k\u0131nad\u0131\u011f\u0131 ve bu operasyonun milyonlarca insan i\u00e7in insani risk olu\u015fturdu\u011funu iddia etti\u011fi Twitter mesaj\u0131na, Avrupa n\u0131n\/Fransa n\u0131n, 4 milyon m\u00fclteciye ev sahipli\u011fi yapan T\u00fcrkiye deki Suriyeli m\u00fclteci krizini \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in ya da T\u00fcrkiye-Suriye s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 istikrara kavu\u015fturmak i\u00e7in plan\u0131 nedir? Ama\u00e7, NATO m\u00fcttefiki olan T\u00fcrkiye yi g\u00fc\u00e7lendirmek olmal\u0131d\u0131r. T\u00fcrkiye-Suriye s\u0131n\u0131r\u0131, Avrupa n\u0131n Ortado\u011fu ile s\u0131n\u0131r\u0131d\u0131r. ifadeleriyle yan\u0131t verdi. — Mike (@Doranimated) October 11, 2019 \u00a0 Foreign Policy nin Pentagon muhabirinin SDG ile \u00e7al\u0131\u015fan ABD yetkililerinden bilgi alarak yapt\u0131\u011f\u0131 habere de tepki g\u00f6steren Doran, \u015fu ifadeleri kulland\u0131: Askerler, ba\u015fkanl\u0131k emirlerine uymal\u0131 ve bas\u0131n ile konu\u015fmamal\u0131d\u0131r. SDG, en \u00fcst seviyede PKK a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131d\u0131r ve T\u00fcrkiye yi b\u00f6lme pe\u015findedir. Askerler bu \u015fekilde konu\u015ftu\u011funda, fark\u0131nda olmadan, Ankara n\u0131n ABD ordusunun as\u0131l amac\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye yi zay\u0131flatma oldu\u011funa dair en k\u00f6t\u00fc endi\u015felerini k\u00f6r\u00fcklemektedir. BATILI POL\u0130T\u0130KACILAR K\u00dcRTLER \u0130 ANLAMIYOR T\u00fcrkiye nin Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131na destek veren ve T\u00fcrkiye nin hakl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunan bir di\u011fer isim de Miras Vakf\u0131 ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131ndan Luke Coffey. \u0130ngiliz Milletvekili James Heappey in, cesur pe\u015fmergeler, DEA\u015e ile sava\u015ft\u0131 ifadeleriyle payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 harekat kar\u015f\u0131t\u0131 mesaja yan\u0131t veren Coffey, Bu \u0130ngiliz milletvekili, tamamen iki farkl\u0131 olu\u015fum olan Irakl\u0131 Pe\u015fmergeler ve Suriyeli YPG yi kar\u0131\u015ft\u0131rm\u0131\u015f. Bu durum, Bat\u0131l\u0131 politikac\u0131lar\u0131n asl\u0131nda K\u00fcrtleri ne kadar az anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 net bir \u015fekilde ortaya koyuyor. ele\u015ftirisinde bulundu. ABD ASKERLER\u0130 T\u00dcRK\u0130YE YA DA SUR\u0130YE \u0130LE HERHANG\u0130 B\u0130R SAVA\u015eTA YER ALAMAZLAR ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump \u0131n se\u00e7im kampanyas\u0131nda da yer alan ve Londra Politika Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Merkezi ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131ndan Jessie Jane Duff ise Illionis Vekili Adam Kinzinger in, Trump \u0131n K\u00fcrtler i terk etti\u011fine dair bir haberi payla\u015fmas\u0131n\u0131 ele\u015ftirdi. Trump \u0131n K\u00fcrtler i terk etti\u011fi iddias\u0131n\u0131n do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Duff, Kongreniz hi\u00e7bir zaman ABD li askerleri Suriye de sava\u015f rol\u00fc \u00fcstlenmesi i\u00e7in g\u00f6revlendirmedi. Obama, ABD kuvvetlerini SDG ye\/K\u00fcrtler e DEA\u015e \u0131 yenmeleri konusunda tavsiye vermek \u00fczere g\u00f6nderdi, SDG yi\/K\u00fcrtler i savunmalar\u0131 i\u00e7in de\u011fil. de\u011ferlendirmesinde bulundu. Duff, ABD askerleri, T\u00fcrkiye ya da Suriye ile herhangi bir sava\u015fta yer alamazlar ve siz bunu biliyorsunuz. ifadelerini kulland\u0131. Brookings Enstit\u00fcs\u00fc ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131ndan Amanda Sloat da yapt\u0131\u011f\u0131 Twitter payla\u015f\u0131m\u0131nda, ABD y\u00f6netimi uzun s\u00fcredir kanuni bir form\u00fcle ba\u011fl\u0131 kald\u0131, PKK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc olarak tan\u0131n\u0131rken, YPG tan\u0131nmad\u0131. \u00c7ok az farkla yap\u0131lan bu ayr\u0131m, politika tart\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 g\u00f6lgeledi ve T\u00fcrkiye nin endi\u015felerini k\u00fc\u00e7\u00fcmsemeyi kolayla\u015ft\u0131rd\u0131. g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131. T\u00dcRK\u0130YE KAR\u015eITI DE\u011e\u0130L, T\u00dcRK\u0130YE YE DO\u011eRU B\u0130R STRATEJ\u0130 Hudson Enstit\u00fcs\u00fc ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131ndan Peter Rough ise payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 tweet dizisinde, Trump \u0131n Suriye karar\u0131na ili\u015fkin verilen tepkilere \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. PKK n\u0131n ABD ve AB taraf\u0131ndan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc olarak tan\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Rough, ABD, NATO m\u00fcttefikimiz T\u00fcrkiye nin a\u00e7\u0131k bir d\u00fc\u015fman\u0131 olan PKK n\u0131n Suriye kanad\u0131 YPG yi g\u00fc\u00e7lendiriyordu. g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131. ABD nin Suriye de sadece DEA\u015e \u0131n yenilmesine odaklan\u0131lmas\u0131n\u0131 ele\u015ftiren Rough, Suriye den \u00e7ekilme, bizi uzun y\u0131llard\u0131r m\u00fcttefikimiz olan T\u00fcrkiye nin yan\u0131na getiriyor. T\u00fcrkiye nin operasyonu s\u0131n\u0131rl\u0131 kalacakt\u0131r ve Erdo\u011fan yak\u0131n zamanda Beyaz Saray \u0131 ziyaret edecek. \u015eimdi amac\u0131m\u0131z, T\u00fcrkiye ye kar\u015f\u0131 olmaktan ziyade T\u00fcrkiye ye do\u011fru olan bir Suriye stratejisi in\u015fa etmek olmal\u0131d\u0131r. \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. YPG VE BUNUN S\u0130YAS\u0130 KANADI OLAN PYD, T\u00dcRK\u0130YE DEK\u0130 PKK \u0130LE \u0130L\u0130\u015eK\u0130L\u0130 Suriye k\u00f6kenli bir Amerikan olan Georgetown \u00dcniversitesi Profes\u00f6rlerinden Wa el Alzayat da yazd\u0131\u011f\u0131 uzun bir twit dizisiyle Suriye deki i\u00e7 sava\u015f s\u00fcrecini anlatt\u0131. Suriye deki i\u00e7 sava\u015f\u0131n ABD, T\u00fcrkiye, \u0130ran ya da ba\u015fka bir \u00fclke taraf\u0131ndan de\u011fil art\u0131k diktat\u00f6rl\u00fck alt\u0131nda ya\u015famaktan b\u0131kan Suriye halk\u0131 taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden Alyazad, Bu sava\u015f\u0131n yan etkisi ise DEA\u015e ve di\u011fer ter\u00f6r gruplar\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 oldu. de\u011ferlendirmesinde bulundu. Alyazad, ABD nin DEA\u015e \u0131 yenmek i\u00e7in kendine yerel ortak arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00d6zg\u00fcr Suriye Ordusu ve YPG nin iki se\u00e7enek olarak kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ABD nin YPG yi se\u00e7ti\u011fini belirterek, YPG, ba\u011f\u0131ms\u0131z bir K\u00fcrt b\u00f6lgesi kurulmas\u0131 i\u00e7in olu\u015fturulan bir Marksist gerilla grubu. Kendilerine M\u00fcsl\u00fcman olarak g\u00f6rm\u00fcyorlar. Bir\u00e7ok Suriyeli K\u00fcrt YPG ye mensup de\u011fil ve YPG ye kar\u015f\u0131 gelen muhalifler, tutukland\u0131, \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc ya da yerlerinden s\u00fcr\u00fcld\u00fc. bilgisini payla\u015ft\u0131. YPG nin Suriye rejimine kar\u015f\u0131 sava\u015fma karar\u0131 almad\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Alyazad, YPG ve bunun siyasi kanat\u0131 olan PYD, T\u00fcrkiye deki PKK ile ili\u015fkili. PKK hem T\u00fcrkiye de hem ABD de ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc olarak tan\u0131n\u0131yor. Evet, etiketler bazen bir insan\u0131 ter\u00f6rist, di\u011ferini \u00f6zg\u00fcrl\u00fck sava\u015f\u00e7\u0131s\u0131 olarak politize edebilir. ele\u015ftirisinde bulundu . Obama d\u00f6neminde bir\u00e7ok \u00fcst d\u00fczey yetkilinin YPG yi desteklemenin T\u00fcrkiye yi k\u0131zd\u0131raca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fini belirten Alyazad, buna ra\u011fmen YPG ye deste\u011fin verildi\u011fini belirtti.