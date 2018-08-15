ABD'li yetkiliden Türkiye'ye küstah tehdit!

Beyaz Saray yetkilisi Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde, ABD'nin Türkiye'ye daha fazla ekonomik baskı tehdidinde bulundu.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Türkiye'nin ABD büyükelçisi ile Pazartesi günü, Brunson'ın tutukluluğunu görüşmüştü. Reuters'a konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili, Bolton'un Kılıç'ı ABD'nin geri adım atmayacağı konusunda uyardığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada "Brunson davasında şimdiye kadar "hiçbir ilerleme kaydedilmedi" dedi. Yetkili ayrıca "Yönetim bu konuda son derece sağlam duruş sergilemeye devam edecek. Başkan rahip Brunson'u evine döndürme konusunda yüzde yüz kararlı ve önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta içinde bir eylem görmezsek, başka adımlar da atılabilir" dedi.

Yetkili, başka adımların ekonomik yaptırımlar biçimini alacağını belirtti ve "Sonuçları görmezsek, baskı devam edecek" dedi.

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