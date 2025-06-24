ABD lideri İsrail ve İran'a sinirlendi: İki taraf da ateşkesi ihlal etti

ABD Başkanı Donald Trump, hem İsrail'in hem de İran'ın kendisinin aracılık etmeye çalıştığı ateşkesi ihlal ettiğini söyledikten sonra İsrail'in sakinleşmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, "İsrail'in sakinleşmesini sağlamalıyım" dedi.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"İsrail, anlaşmayı yapar yapmaz ortaya çıktı ve daha önce hiç görmediğim, gördüğümüz en büyük bomba yükünü attı. Temelde o kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşan iki ülke var ki ne halt ettiklerini bilmiyorlar.

Hem İsrail hem de İran ateşkesi ihlal etti. İkisinden de memnun değilim. İran hiçbir zaman nükleer programını yeniden inşa edemeyecek. İran'ın nükleer kapasitesi yok oldu. İsrail'den özellikle memnun değilim. İsrail; o bombaları atma. Eğer bunu yaparsanız bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarınızı hemen eve getirin!"

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Açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yla konuşan Trump'a Netanyahu'nun telefonda, "Saldırıyı iptal edemem" dediği öne sürülürken, İsrail basını İran'da sembolik bir noktanın hedef alınacağını yazdı.