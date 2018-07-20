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Amerikalıların coğrafyada kötü bir üne sahip oldukları su götürmez bir gerçek. ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın programında yayınlanan bir video da bu durumu özetler nitelikte. Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın programı için hazırlanan videoda, Los Angeles sokaklarında rastlanan kişilerden haritadan herhangi bir ülke göstermeleri istendi. Ayrıca gösterdikleri ülkenin adı soruldu. Ancak Amerikalılar verdiği cevaplarla coğrafyada sınıfta kaldı.