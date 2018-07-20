Amerikalıların coğrafyada kötü bir üne sahip oldukları su götürmez bir gerçek. ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın programında yayınlanan bir video da bu durumu özetler nitelikte. Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın programı için hazırlanan videoda, Los Angeles sokaklarında rastlanan kişilerden haritadan herhangi bir ülke göstermeleri istendi. Ayrıca gösterdikleri ülkenin adı soruldu. Ancak Amerikalılar verdiği cevaplarla coğrafyada sınıfta kaldı.
Soru: Haritada herhangi bir ülke gösterip adını söyleyebilir misiniz?
Cevap: Burası Güney Afrika mı? (Gösterdiği yer Güney Amerika)
Soru: Peki Amerika nerede?
Cevap: Büyük olan kıta derdim ancak muhtemelen yanılıyorum.
Soru: Avrupa'da herhangi bir ülke gösterebilir misin?
Cevap: Burası mı?
Sunucunun yanıtı: Hayır
Cevap: Burası mı?
Sunucunun yanıtı: Hayır
Sunucu: Lise ya da üniversiteye gittin mi?
Cevap: Evet üzücü kısım o.
Soru: Haritada herhangi bir ülke gösterip adını söyleyebilir misiniz?
Cevap: Burası "Asya ülkesi" mi? (Asya ülke değil kıta ve gösterdiği yer Rusya)
İkinci cevap: Afrika (Afrika ülke değil kıta)
Soru: Peki Afrika'da bir ülke gösterebilir misiniz?
Cevap: Güney Afrika'nın buralarda olduğunu biliyorum.
Soru: Haritada herhangi bir ülke gösterip adını söyleyebilir misiniz?
Cevap: Tabii. Afrika... (Afrika ülke değil kıta)
Soru: Peki Afrika'da bir ülke gösterebilir misiniz?
Cevap: Hayır.
Soru: Haritada herhangi bir ülke gösterip adını söyleyebilir misiniz?
Cevap: Tabii. Afrika... (Afrika ülke değil kıta)
Soru: Haritada herhangi bir ülke gösterip adını söyleyebilir misiniz?
Cevap: Grönland ya da İzlanda olabilir.
Sunucunun yanıtı: Hayır orası Alaska.
Soru: Haritada herhangi bir ülke gösterip adını söyleyebilir misiniz?
Cevap: Güney Amerika (Güney Amerika ülke değil kıta)
Soru: Peki Güney Amerika'da bir ülke göstermeye ne dersin?
Cevap: Burada Honduras var. (Honduras Orta Amerika'da)
Öte yandan videoyu kurtaran kişi minik bir çocuk oldu. Çocuk Güney Amerika'daki bütün ülkeleri saydı.
Daha sonra Kuzey Amerika'daki ülkeleri doğru bildi.
Avustralya.
Yeni Zelanda.
Papua Yeni Gine.
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