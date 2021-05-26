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HaberlerDünya
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ABD, Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin gözaltına alınmasını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınadı ve bu durumdan dolayı Mali'ye sağlanan güvenlik ve savunma yardımlarının askıya alındığını bildirdi.

ABD, Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin gözaltına alınmasını kınadı
ABD, Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin gözaltına alınmasını kınadı
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HABERTURK.COM / AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Mali geçiş hükümetinin sivil liderlerinin gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. ECOWAS ve Afrika Birliği'nin 24 Mayıs ortak bildirisini destekliyoruz ve gözaltına alınanların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve sivillerin öncülüğünde geçişin yeniden başlatılması için yerel geçiş izleme komitesi ve diğer uluslararası aktörlerle yakın bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demokratik, ve sivillerin liderlik ettiği bir hükümetin hem Mali'de hem de bölgede güvenlik ve refah için en iyi fırsatı sunacağını kaydeden Price, Mali geçiş hükümetinin 2022'de sivil bir yönetimle geçiş süreci ve demokratik seçimlere olan bağlılığının ülkenin demokrasiyi, insan haklarını, barış ve güvenlik çabalarını ilerletmek için uluslararası ortaklarla devam eden angajmanına zemin hazırladığını, 24 Mayıs olaylarının ise bu ilerlemeyi riske attığını aktardı.

Mali'deki Ağustos 2020 darbesinin ardından, ABD'nin bu ülkeye yaptığı yardımları kısıtladığını hatırlatan Price "Daha önce mevcut yetkililere göre sürdürdüğümüz Mali Güvenlik ve Savunma Güçlerine fayda sağlayan güvenlik yardımını şimdi askıya alıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Price, ABD'nin Mali’nin sivillerin önderliğindeki demokratik yönetime geçişini engelleyen siyasi ve askeri liderlere karşı hedeflenen tedbirleri de değerlendireceğini belirtti.

MALİ'DE SİYASİ KRİZ

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Ülkede 24 Mayıs'ta, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.

Bugün ise, Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw ve Başbakan Moctar Ouane istifa etti.

Mali'de Geçiş Konseyinin Başkan Yardımcılığını yürüten Assimi Goita'nın Özel Danışmanı Baba Cisse, gazetecilere yaptığı açıklamada, N'Daw ve Ouane'nin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Cisse ayrıca, N'Daw ve Ouane'nin serbest bırakılması ve yeni hükümetin kurulması amacıyla ülkedeki uluslararası arabulucu misyonuyla yürütülen uzlaşma sürecinin devam ettiğini belirtti.

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