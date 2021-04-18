ABD'den Rusya'ya Navalnıy uyarısı! 0:00 / 0:00

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapiste iken hayatını kaybetmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını söyledi.

CNN'de yayımlanan "State of the Union" programına konuşan Sullivan, ABD- Rusya ilişkilerini ve Navalnıy'ın durumunu değerlendirdi.

Sullivan, Rus muhalif Navalnıy'ın bozulan sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Bay Navalnıy'ın hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu Rus hükümetine ilettik ve Rusya uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer Bay Navalnıy ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik." diyen Sullivan, Moskova'ya karşı ne gibi adımlar atacaklarını şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağını ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bunun net bir şekilde ortaya konacağını ifade etti.

Cezaevinde açlık grevine başladığı belirtilen Navalnıy'ın böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldığı yönündeki haberler Amerikan medyasına yansımıştı.

ABD yönetimi, daha önceki pek çok açıklamasında da Navalnıy'ın sağlığından Rus hükümetinin sorumlu olduğunu dile getirmiş ve bu konuda gereken adımları atacağı mesajını vermişti.

AB'DEN RUSYA'YA "NAVALNIY'I TEDAVİ EDİN" ÇAĞRISI

AB adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Navalnıy'ın sağlık durumundan endişe duyduklarını ifade etti.

Borrell, "Rus makamlarına Navalnıy'ın güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rum makamları, Navalnıy'ın cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur." ifadesini kullandı.

Navalnıy'ın serbest bırakılması için AB'nin çağrılarını yineleyen Borrell, Rus muhalifin tutukluluğunun Rusya'nın muhalefete, sivil topluma ve özgür seslere daha az alan tanımasının bir örneğini teşkil ettiğini belirtti.

Borrell, konunun pazartesi günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında tekrar ele alınacağını kaydetti.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık hapis cezasına çevirmiş, Navalnıy cezaevine konulmuştu.