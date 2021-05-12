Washington'da binlerce kişi Filistin için yürüdü 0:00 / 0:00

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı önünde yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için toplandı. Göstericiler, burada İsrail ile ABD yönetimine ve ABD Dışişleri Bakanlığına yönelik tepkilerini ortaya koydu.

Çok sayıda Filistinli, Türk ve ABD'linin yanı sıra Ortodoks Yahudi grupların da destek verdiği gösteride Filistin asıllı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib konuşma yaptı ve İsrail'e sert sözlerle yüklendi.

​​​​​​​Tlaib, İsrail'in "ırkçı" uygulamalarının yanı sıra son günlerde sivillere yönelik saldırılarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve ABD yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin Filistin'e baskıya dönüştüğünü dile getirdi.

Daha sonra sayıları bir anda artan ve binlere ulaşan kalabalık Washington sokaklarında yürümeye başladı. Dışişleri Bakanlığı önünde başlayan yürüyüşe katılan binlerce kişi ellerinde Filistin bayrakları ve sloganlar eşliğinde Beyaz Saray'ın önüne kadar geldi.

AA'nın haberine göre; Beyaz Saray önünde de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde gösteri düzenledi.

Gösteriyi organize eden Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar adlı kuruluşun başkanı Osama Abuirshaid, "İsrail'in ırkçı uygulamalarına tüm dünya karşı çıkmalı. ABD yönetiminin İsrail'e verdiği bu desteği kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin övgüye değer olduğunu vurgulayan Abuirshaid, Filistinli çocukların bombalanmasının herkesi rahatsız etmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediklerini basın toplantılarında Filistin'i kınamaktan kaçınmıştı.