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        Haberler Dünya ABD'nin Florida eyaletinde çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan yasa kabul edildi

        ABD'nin Florida eyaletinde çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan yasa kabul edildi

        Florida eyaleti Valisi DeSantis, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısını imzaladı. Yasanın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi bekleniyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 07:53 Güncelleme: 27.03.2024 - 07:53
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        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
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        ABD'nin Florida eyaleti Valisi Ron DeSantis, çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısını imzaladı.

        DeSantis, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmalarını yasaklayan, 14-15 yaşındaki çocukların ebeveynlerinin onayını alarak hesap açmalarına izin veren yasaya ilişkin açıklama yaptı.

        Vali DeSantis, sosyal medyanın çocuklara depresyon, kendine zarar verme ve intihar gibi çeşitli yollarla zarar verdiğini ifade etti.

        DeSantis, çocukların pornografik içerikli internet sitelerine erişiminin yaş doğrulama özelliğiyle engellenmesini hedefleyen yasanın, ebeveynlere çocuklarını koruma imkanı sağlayacağını söyledi.

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        Öte yandan, karşıtları benzer kanunların diğer eyaletlerde mahkemelerce kaldırıldığını anımsatarak, Florida'daki yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

        1 OCAK 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

        Yasanın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, 25 Ocak'ta 16 yaş altındaki çocukların ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etmişti ancak DeSantis, tasarıyı ebeveyn haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle veto etmişti.

        BAŞKA EYALETLER DE SOSYAL MEDYA KISITLAMASINI GÖRÜŞÜYOR

        Ohio ve Arkansas dahil olmak üzere birçok eyalette sosyal medyaya yönelik benzer kısıtlamalar gündeme geldi. Arkansas'ta bir yargıç, Ağustos ayında reşit olmayanların sosyal medya hesapları oluşturmak için ebeveynlerinin iznini gerektiren bir yasanın uygulanmasını engelledi

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #FLORİDA
        #sosyal medya yasağı
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